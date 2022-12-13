Bir dönem Liverpool forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun kalp ritmindeki problem, detaylı bir şekilde incelenecek.

Brezilya Serie A takımlarından Gremio'nun bir dönem Liverpool forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Leiva, rutin taramalarda kalbiyle ilgili bir problemle karşılaşmasının ardından takımının sezon öncesi antrenmanlarından ayrıldı. Gremio'ya yaz aylarında Lazio'dan transfer olan Lucas'ın kalp ritminde bir değişiklik olduğu kaydedildi.

Daha detaylı kontrollere girecek olan deneyimli oyuncunun bu taramalar tamamlanmadan antrenmanlara dönmeyeceği belirtildi. Yaşanan bu gelişmeyi Twitter hesabından duyuran deneyimli oyuncuya destek olan Liverpool kulübü, "Hepimiz seninleyiz Lucas" ifadelerini kullanırken, dünyaca ünlü oyuncunun eski takım arkadaşı Felipe Caicedo da destek olan isimler arasında yer aldı.

10 sezon oynadığı Liverpool'da 247 Premier Lig karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 2017-2018 sezonunda Lazio'ya transfer olarak Serie A'ya adım atmıştı. İtalyan ekibinde de unutulmaz arasına giren Lucas, 2022 yazında kariyerinin son dönemini geçirmek üzere altyapısından yetiştiği Gremio'ya dönerek, ülkesinde top koşturmaya başlamıştı.