Bir dönem Manchester United forması giyen Louis Saha, eski takımının Frankfurt’un Fransız yıldızını transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Manchester United’ın eski golcüsü Louis Saha, Erik ten Hag’ın takımının yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt’un golcüsü Randal Kolo Muani’yi transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek yaz bir santrfor takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Kırmızı Şeytanlar’ın öncelikli hedeflerinin Harry Kane ve Victor Osimhen olduğu bilinirken, Kolo Muani de alternatifler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yaz Nantes’tan ayrılan ve Bundesliga’nın yolunu tutan Muani Almanya’daki ilk sezonunda oldukça etkileyici bir performans ortaya koyarken, 13 golle gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldı.

Hem atıyor hem attırıyor

United’ın yanı sıra Chelsea ve Tottenham’ın da ilgilendiği golcü oyuncunun Premier Lig’de önemli işlere imza atabileceğini belirten Saha, Muani’nin milli takım performansının önemli bir veri olabileceğini söyledi.

Yıldız oyuncunun sadece dokuz numara olarak değil ileri üçlünün her bölgesinde oynayabileceğini belirten Saha, golcü oyuncunun Fransa Milli Takımı’nda Kylian Mbappe ile yakaladığı uyumu Marcus Rashford ve Jadon Sancho ile de tekrarlayabileceğini belirtti. Bu sezon Bundesliga’da 13 gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına 10 da gol pası vermişti.