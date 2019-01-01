Lothar Matthaus: Ronaldo, James Rodriguez'i Juventus'ta istiyor

Son iki sezonunu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren James Rodriguez'in bu yaz döneminde transferine olası gözle bakılıyor.

Lothar Matthaus'un iddiasına göre , 'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı James Rodriguez'i 'ta görmek istiyor.

Son iki sezonunu 'te geçiren Rodriguez'in bu sezon 'ya dönmeyeceği doğrulandı.

Bayern Münih'in eski futbolcusu Matthaus, Ronaldo'nun takımında eski bir dostu görmek istediğini iddia etti. Matthaus, AS gazetesine verdiği röportajda, "Yaklaşık iki hafta önce Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Rodriguez ile konuştuk. Onu şimdiden 'da görebiliyorum. Ronaldo'yla çok yakın dostluğu var ve onunla temas halinde olduğunu, kendisini Juventus'da görmek istediğini söylediğini belirtti."

27 yaşındaki Kolombiyalı, geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 67 maça çıktı ve 15 gol attı.