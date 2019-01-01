Lothar Matthaus: Ronaldo, James Rodriguez'i Juventus'ta istiyor
Lothar Matthaus'un iddiasına göre Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı James Rodriguez'i Juventus'ta görmek istiyor.
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Son iki sezonunu Bayern Münih'te geçiren Rodriguez'in bu sezon Almanya'ya dönmeyeceği doğrulandı.
Bayern Münih'in eski futbolcusu Matthaus, Ronaldo'nun takımında eski bir dostu görmek istediğini iddia etti. Matthaus, AS gazetesine verdiği röportajda, "Yaklaşık iki hafta önce Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamaları sırasında Rodriguez ile konuştuk. Onu şimdiden Torino'da görebiliyorum. Ronaldo'yla çok yakın dostluğu var ve onunla temas halinde olduğunu, kendisini Juventus'da görmek istediğini söylediğini belirtti."
27 yaşındaki Kolombiyalı, geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 67 maça çıktı ve 15 gol attı.