Efsane futbolcu kayak yaparken ayağını kıran Bayern Münih kaptanını hedef aldı.

Bayern Münih'in ve Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Manuel Neuer'in artık Bayern Münih'in kaptanı olarak görülemeyeceğini söyledi. Bayern Münih'in önümüzdeki dönemde kaptanını değiştirmesi gerektiğini savunan Matthaus, Neuer'in kayak kazasının ihmalkarlık nedeniyle gerçekleştiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Matthaus ne söyledi?

"Manuel Neuer artık Bayern Münih'in kaptanı olarak kabul edilemez. İhmalkar bir şekilde kaza yaptı ve takımını zor durumda bıraktı. Şimdi de kulübe şiddetle saldırdığı izinsiz bir röporta veriyor. Neuer birkaç hafta önce hiç kimsenin kulübün üzerinde olmadığını söylemişti ama şimdi bu açıklamasına ters düşecek mesajlar vermeye başladı"

Ne olmuştu?

Bayern Münih'in kaleci antrenörü Toni Tapalovic ile yolları ayırmasının ardından kulüp yönetimini eleştiren Neuer, "Kalbim yerinden sökülüyormuş gibi hissettim. Kariyerimde yaşadığım en acımasız şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

Neuer'in röportajında abartılı kelimeler kullandığını belirten Matthaus ise, "Beni en rahatsız eden şey abartılı kelime seçimi oldu. Kalbinin paramparça olmasına neden olan şey nedir? Kimse ölmedi. Hiçbir çocuk ciddi şekilde hasta değil. Sadece çok yakın olduğu bir çalışan görevden alındı tüm olay bundan ibaret" dedi.

