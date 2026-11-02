Bayern Münih efsanesi Alman Lothar Matthäus, Atlético Madrid'e sert eleştiriler yönelterek İspanyol ekibini "pis ve iğrenç" olarak nitelendirdi. Bu sözler, teknik direktör Diego Simeone ile daha önceki karşılaşmalarından bahsederken geldi; o dönem Simeone İtalyan ekibi Pisa'da oyuncu olarak forma giyiyordu.

Matthäus, "NTV Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda, Atlético Madrid ile Bayern Münih arasında beklenen karşılaşma öncesinde Inter Milan forması giydiği dönemden Simeone'ye dair anılarını hatırladı ve Arjantinli teknik adamın maçlar sırasında sert müdahalelere başvurduğunu belirtti.

Matthäus o dönemi hatırlayarak şöyle konuştu: "Durmadan tekme atıyordu." Ayrıca Simeone'nin müdahaleleri nedeniyle bacaklarına ekstra koruyucu giyme ihtiyacı hissettiğini sözlerine ekledi.

İki oyuncu İtalya'da yalnızca iki kez karşı karşıya geldi; ilki Ekim 1990'da, Inter Milan'ın Pisa'yı 6-3 yendiği maçta, ikincisi ise Mart 1991'de oldu ve Nicola Berti'nin Arena Garibaldi stadında kaydettiği golle Lombardiya ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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Matthäus, iki maçtan birinde Simeone'nin kendisini markaja aldığını açıkladı ve Arjantinli orta saha oyuncusunun takım arkadaşlarına karşı bile güç kullanmaktan çekinmediğini vurgulayarak, o dönem Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı olan vatandaşı Diego Maradona'ya yaptığı müdahaleyi hatırlattı.

Eski Almanya yıldızı şöyle konuştu: "Maradona'ya tekme attı, bir Arjantinliye! Milli takımdaki kaptanına tekme attı. Düşünebiliyor musunuz? Çok öfkeliydi."

Ancak en sert açıklama, Matthäus'a eski Bayern yıldızı Thomas Müller'in Atlético Madrid'i Avrupa futbolunun en sert takımlarından biri olarak nitelendirmesi sorulduğunda geldi.

Matthäus şu sözlerle yanıt verdi: "Sert mi? Bu nazik bir kelime. Güçlü adamlar deseydi, durum farklı olurdu... Onlar pis ve iğrenç bir takım." İspanyol ekibinin oyun tarzına doğrudan bir saldırıyla konuştu.