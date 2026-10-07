Lorenzo Palmisani, Buffon’u incelemeyi hiç bırakmayan yeni İtalyan harikası

Futbola tutkuyla bağlı bir İtalya’da, üst üste üç Dünya Kupası’nı kaçırmanın acısı derin yaralar bıraktı. Şimdi yeni bir nesil buna tepki vermeye hazır ve Lorenzo Palmisani (22) en ön safta yer alıyor. Genç kaleci, Serie A’daki ilk sezonunda herkesi şaşırtıyor ve GOAL’ün son “gizli incisi” için Milli Takım’da ilk maç artık yakın görünüyor.

Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, oyuncularından biri kaleye her şut çektiğinde gol sevincine hazır hale geliyor. Çapraz duran kolları açılıyor, yumrukları sıkılıyor. Ama Frosinone kalecisi Lorenzo Palmisani (22), bir kez daha kurtarışını yapıyor. İster Arjantinli harika çocuk Nico Paz olsun ister ünlü golcü Anastasios Douvikas, kim şut atarsa atsın Palmisani doğru cevabı hep veriyor.

Fàbregas, maçın ardından “Palmisani çok sayıda kurtarış yaptı. 4-1 kazansaydık, bu haksız bir sonuç olmazdı” diye iç çekiyor. Karşılaşma 2-0 Frosinone üstünlüğüyle sona erdi. Como için bu, beş ay sonra gelen ilk yenilgiydi; Serie A’ya yeni yükselen Frosinone içinse beş maçta üçüncü galibiyet oldu.

Massimiliano Alvini’nin ekibi ilk beş maçın üçünü kazandı ve Palmisani bu etkileyici başlangıçta kilit rol oynadı; iki maçta kalesini gole kapattı. Bunların ikincisi, Como karşısında geldi ve ona sonuna kadar hak ettiği Maçın Oyuncusu ödülünü getirdi.

İtalyan basını ona en yüksek notları verdi. Sportmediaset, Como maçının ardından “İtalya gerçekten kalede bir başka harika çocuk daha mı çıkardı?” diye sordu. İtalya’nın efsanevi kaleciler konusunda sıkıntı çektiği söylenemez; Dino Zoff, Gianluigi Buffon ya da Manchester City’nin mevcut bir numarası Gianluigi Donnarumma’ya sormak yeterli.

Özellikle Buffon’la yapılan kıyaslama, Palmisani’nin hoşuna gidecektir: efsane kaleci onun idolü. Babası Piero, Tuttosport’a “Lorenzo’nun aklında hep Buffon vardı” diyor. “Hayatı boyunca Gigi’nin kaç videosunu izlediğini bilmek bile istemiyorum.”

Palmisani ailesi için, Lorenzo’nun en küçükleri olduğu bu dönemde, son haftalar duygularla dolu geçti. “Harika anlar yaşıyoruz. Biz sade bir aileyiz ve bu duygularla başa çıkmak kolay değil, özellikle de Como maçından sonra.”

Aile, 30 bin nüfuslu Alatri kasabasında yaşıyor. Annesi Graziella gülümseyerek “Burada herkes bizim adımıza mutlu, Lorenzo’ya bayılıyorlar” diyor. “Onunla tanışmak için eve gelenler bile oluyor.”

Graziella, “İnsanların Palmisani formasıyla dolaştığını görmek tüylerimi diken diken ediyor” diyor. Ama ardından anne şefkatiyle uyarıyor: “Sakın havaya girmesin. Bunu yapmayacağından eminim. Okulda iyiydi, teknik bir eğitim yolunu tamamladı ve onunla ilgili hiçbir zaman sorun yaşamadık.”

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İki yıl önce Alatri’de üzerinde “Palmisani” yazan forma giyen çok az kişi vardı. 22 yaşındaki kaleci, ekonomik zorluklar yaşayan Olbia’daki başarısız dönemin ardından ikinci deneyimini Serie C’de Lucchese’de kiralık olarak geçiriyordu.

Piero, “Onun için endişeliydik” diye hatırlıyor. “Olbia’da işler iyi gitmedi, Lucca’da da zor bir dönem yaşadı. Tam o sırada Frosinone onu A takımda geliştirmeye karar verdi.” Kazanan bir tercih oldu.

Palmisani, dokuz yaşında Mole Bisleti altyapısından Frosinone’ye geldi; bunda ailesinin payı büyüktü: Piero, Alatri’de küçük bir kadın takımını çalıştırıyordu ve eşi de kalecilik yapıyordu.

Kaleci genlerinin ortaya çıkması biraz zaman aldı. Babası, “Lorenzo’yu sık sık maçlara götürüyorduk ve o da yavaş yavaş bu spora aşık oldu. Ama hemen kaleci olarak başlamadı” diye anlatıyor.

“Orta sahayı tercih ediyordu ama bir gün kalede oynamak istediğini söyledi. Bir noktada yalnız kalacağını, bunun da güçlü bir zihne ihtiyaç duyacağını söyledim ama çok inatçıydı.” Palmisani, işte o inatçılığın etkisiyle 2013’te Frosinone altyapısına katıldı, ancak A takım fırsatını ancak 20 yaşında, o iki zorlu kiralık dönemin hemen ardından bulabildi.

Geçen sezon ilk 11’in değişmez ismi haline geldi ve 38 maçta 15 kez kalesini gole kapatarak, yüzde 80 kurtarış oranıyla Frosinone’yi Serie B’de ikinci sıraya taşıdı ve takımın Serie A’ya yükselmesinde başrol oynadı.

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Önce Serie A’daki ilk maçına çıktı, ardından 21 Yaş Altı Milli Takımı’na çağrıldı ve son olarak da geçici teknik direktör Silvio Baldini tarafından A Milli Takım kadrosuna alındı, ancak henüz ilk maçına çıkmadı.

Serie A’daki ilk maçı ise denk gelen tüm rakipler arasında tam da Juventus’a karşı oldu: sadece idolü Buffon’un takımı değil, aynı zamanda damarlarında siyah-beyaz kan dolaşan Piero ile Graziella’nın takımı. Lorenzo da istisna değil.

Piero’nun gözleri parlayarak, “Hepimiz Juventus taraftarıyız. Kaderin ona Serie A’daki ilk maçını tam da Juventus’a karşı oynama fırsatı verdiğini bir düşünün...” diyor. Juventus’un Palmisani’yi transfer listesinin en üst sıralarına koymuş olması da her şeyi daha özel kılıyor.

Piero, Inter gibi kadrosunu Palmisani ile güçlendirmek isteyen “kendi” Juve’sinin ilgisinden memnun bir şekilde, “Juventus elbette bir rüya” diyor. “Bizim için en önemli şey oğlumuzun her zaman mutlu olması. Ama evet, önce Juve gelir, sonra geri kalan her şey. Bizim ailede hep böyle oldu: önce Juve, sonra her şey.”

Buffon’u inceleyerek geçirilen saatler belli ki karşılığını verdi. Juve’ye transfer, büyük bir hikâyenin başlangıcı olabilir. Ancak şimdilik, Graziella’nın da hatırlattığı gibi, ayakları yere basmakta fayda var.