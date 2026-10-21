Londra polisi, Chelsea-Tottenham derbisinde "yüz tanıma" teknolojisini test ediyor

İngiliz sahalarında geniş çaplı tartışmalara yol açan güvenlik alanındaki bu ilkle birlikte, Britanya'nın başkenti Chelsea ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak merakla beklenen Londra derbisini tartışmalı bir güvenlik teknolojisinin test sahasına dönüştürmeye hazırlanıyor; zira stat çevresindeki her yüz gözetim altında olacak.

Chelsea Taraftarlar Derneği (CST) resmi bir açıklamasında, başkent polisi "Metropolitan"ın gelecek cumartesi takımın ezeli rakibi Tottenham'a karşı kendi sahasında oynayacağı maç sırasında Canlı Yüz Tanıma (LFR) teknolojisini devreye almaya karar verdiğini duyurdu.

Polis, kararın doğruluğunu "Reuters" ajansına teyit ederek, iki kulübün taraftarları arasındaki uzun ve husumetli geçmişe atıfla uygulamayı "yüksek riskli futbol maçlarında izlenen bir standart" olarak nitelendirdi.

İki kamyonet ve gizli bir izleme listesi

Kulüp ile güvenlik birimleri arasındaki bağlantı halkası konumundaki, taraftarlar derneğine bağlı Futbol Taraftarları Destek Birimi, planın ayrıntılarını sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 12:30 TOT

Birim, polisin Stamford Bridge Stadı'nı çevreleyen Earls Court ve West Brompton bölgelerinde, maçın başlamasından önce belirli bir süre boyunca akıllı kameralarla donatılmış iki kamyonet konuşlandıracağını belirtti.

Bu kameralar, yoldan geçenlerin yüzlerini anında üç kategoriden oluşan bir izleme listesiyle eşleştirecek: haklarında stadyumlara giriş yasağı kararı verilmiş ve iki kulüple bağlantılı kişiler, ağır suçlar işledikleri için aranan şahıslar ve ayrıca kayıp kişiler ile mahkemelerce çıkarılan tutuklama kararları bulunan aranan kişiler.

Kuzey derbisiyle başlayan bir deneme

Bu adım, bizzat İngiltere Premier Lig'in finanse ettiği geniş çaplı bir güvenlik projesi kapsamında geliyor. Lig, Aralık 2025'te yatırımlarının bir kısmının, Londra'da istihbarat bilgilerine dayalı teknoloji kullanarak stadyum içlerinde ağır suç işleyenlerin kimliğini belirlemeye yönelik pilot programları destekleyeceğini duyurmuştu.

İngiliz "The Athletic" gazetesi ise geçtiğimiz ağustos ayında, başkent polisinin bu teknolojinin Londra maçlarında denenmesini finanse etmek için Premier Lig'den 3,42 milyon sterlin (4,58 milyon dolar) tutarında büyük bir meblağ aldığını ortaya koymuştu.

Gazeteye göre, Chelsea-Tottenham maçı bir ilk değil; teknoloji daha önce altı maçta kullanıldı. Bu uygulama, Eylül 2023'te Arsenal ile Tottenham arasındaki Kuzey Londra derbisiyle başladı ve 2025-2026 sezonunda aynı karşılaşmada sürdü.

Mesele yalnızca Londra ile sınırlı kalmadı; zira İngiliz Yayın Kurumu (BBC), Merseyside polisinin aynı teknolojiyi Aralık 2025'te uygulamaya başladığını ve Şubat 2026'da Manchester United ile Everton maçında bu teknolojiyi fiilen kullandığını bildirdi. Bu da cumartesi günü yaşanacakların, İngiltere'de stadyumlara girişin yeni standardı haline gelebileceğine işaret ediyor.







