Harry Kane'in, Londra'da hırsızlık suçundan aranan faile çok benzemesi sosyal medyada eğlenceye sebep oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan adli vakanın ardından Harry Kane'in başı dertte olabilir. Yani en azından, dolaylı yoldan...

Bayern Münih taraftarlarını güldüren haber, Alman gazetesi BILD'den geldi.

Ekim ayının sonunda Londra'nın batısında, Thames Nehri kıyısındaki zengin Richmond bölgesinde bekâr bir kadının evi soyuldu.

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Polis, görsel olarak Harry Kane'e çarpıcı bir benzerlik gösteren robot resme sahip olan faili arıyor.

Resimde ilginç benzerlikler şaşırtıcı. Soyguncunun kafa yapısı, burun, sakal ve göz çevresi İngiliz golcüyü andırıyor. Keza saç rengi de benzer şekilde.

Failin 20-30 yaşları arasında olduğu söyleniyor. Kane ise 30 yaşında. Ancak ciddi yaş farkına rağmen birçok benzerlik inkâr edilemez.

Sosyal medyada emniyetin paylaşımına yorum yapan pek çok kullanıcı da böyle düşünüyor.

Bir kullanıcı, esprili bir dille sosyal medyada, "Harry Kane'in Münih'e taşındığını sanıyordum?" yorumunu yaptı.

Fotoğraf, Kane'in 2017'den bu yana millî takım kaptanlığı yaptığı İngiltere'de büyük eğlence yarattı.