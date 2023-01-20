Salah, Liverpool'un "zor bir durumda" olduğunu kabul ederken bu durumu tersine çevirmek için inanılmaz bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söylüyor.

NE OLDU? Son sezonlarda hemen hemen her büyük turnuvada çekişmeye giren Liverpool, sakatlıkların vurduğu 2022-23 sezonunda tutarlılık sağlayamıyor. Jürgen Klopp'un takımı, sonuç olarak Premier Lig tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi potasının 10 puan gerisinde bulunan Kırmızılar'da yıldız futbolcu Salah, eski formlarına geri dönmek için yeterli yetenekte bir kadroya sahip olduklarını söylerken standartları yükseltmeleri gerektiğini de kabul ediyor.

NE SÖYLENDİ? Liverpool'un resmî internet sitesine konuşan Mısırlı yıldız, şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, gerçekten iyi bir grubumuz var. Üç veya dört takımda bulundum, bu takımla diğer takımlar arasındaki farkı biliyorum. İnanılmaz bir grubumuz var. Biz her zaman genç oyunculara yardım etmeye çalışıyoruz ve deneyimli olanlar her zaman bu durumda sakin kalmaya çalışıyor. Zor bir durum içerisindeyiz ama bence bunu aşacağız ve daha iyi hale getireceğiz."

DAHA BÜYÜK RESİM: Salah, bu sezon Liverpool için üzerine düşeni yapmaya devam etti ve tüm kulvarlarda 17 gol daha atarak kendisini kulüp tarihinin en skorer oyuncuları listesinde efsanevi Kenny Dalglish'in üzerine çıkardı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Liverpool, cumartesi günü Anfield'da tıpkı kendisi gibi formsuz bir dönemden geçen Chelsea ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.