Mohamed Salah, yeni sözleşme durumu hakkında bilinmeyen çok şey olduğunu iddia ederken, Liverpool ile henüz bir anlaşmaya varmadığını itiraf etmişti.

Salah, Anfield'daki beş yıllık dönemi boyunca Liverpool için büyüleyici bir figür oldu ve toplamda oynadığı 241 maçta 153 gol attı.

Mısırlı yıldız, kulübün Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmasına yardımcı oldu, ancak şimdi sözleşmesinin son yılına yaklaşıyor ve geleceğine dair spekülasyonlar her hafta artıyor.

Real Madrid ve Barcelona da dahil olmak üzere bir dizi üst düzey kulüp Salah’ı kadrosuna katmak istiyor.

Ancak 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ekim ayında kariyerinin geri kalanını Liverpool'da mutlu bir şekilde geçireceği konusunda ısrar etti.

Futbol dışı sorunların, kulüple yeni bir sözleşme yapma arzusunda olan Salah için potansiyel bir gecikme yaşatacağı konuşuluyor.

Ne söylendi?

Sky Sports'a konuşan yıldız golcü, "Ne diyebilirim ki? Bu konuda bilmediğiniz çok şey var.

"Bencil olup durumum hakkında konuşamam, takım için şu anda çok önemli bir andayız” dedi.

Anfield'da yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusunda konuşan Salah, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda, sözleşme imzalama konusunda evet veya hayır diyemem.

“Ne istediğimi daha önce defalarca söyledim, ama yine söylerim.

“Şu anda kontratımın ayrıntılarına inemem, çünkü bu hassas bir durum ve önümüzde çok önemli maçlar var.”

Mısırlı golcü, pazar günü Premier Lig’de şampiyonluk yolunda oynayacakları Manchester City maçından önce, sözleşme görüşmeleri konusunda dikkatinin dağıldığına yönelik haberler hakkında da konuştu.

"Hiç de dikkatim dağılmıyor. İşimi çok iyi biliyorum ve çok profesyonelim.

“Antrenmanlara ilk gelen ve son ayrılan kişi benim.

“Sadece takıma, kupalar kazanmaya ve kulübe elimden gelen her şeyi vermeye odaklanıyorum."

Klopp'un duruşu

Alman menajer, geleceği konusunda topun Mısırlı yıldızda olduğunu söyledi.

Liverpool’un hocası, bir teklifin zaten masaya yatırıldığını belirterek gazetecilere şunları söyledi:

"Daha fazlasını yapamayız, durum bu. Bu, büyük ölçüde Salah’ın kararı.

“Kulüp, şu anda onun için elinden gelen her şeyi yaptı.

"Bu konuda söylenecek kötü bir şey yok. Benim açımdan sorun değil. Tam olarak şu anda olması gerektiği gibi ilerliyor.

“Sözleşme imzalama durumu yok, ama şu anda reddettiği bir şey de yok. Süreç devam ediyor.

"Bunu beklememiz gerekiyor. Her şey yolunda. Bu durumda aceleye gerek yok."

Daha fazlası için:

Manchester United süperstarı Cristiano Ronaldo oğlunu savundu: "Sizin istediğiniz gibi giyinmek zorunda değil"