Liverpool’un yıldızı İngiliz ekibine olan derin tutkusuna rağmen Suudi Arabistan’ın yolunu tutabilir.

Premier Lig’de yeniden şampiyonluk yarışının içinde yer almak isteyen Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın Suudi Arabistan’a transfer olmaya oldukça yakın olduğu öne sürüldü. Suudi gazetesi Okaz’da yer alan habere göre Liverpool, Salah’ın transferi için Karim Benzema’yı da kadrosunda bulunduran son şampiyon Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı.

Salah geçtiğimiz yıl Anfield’deki sözleşmesini her ne kadar üç yıllığına uzatsa da Suudi Arabistan kulüplerinin çok sayıda yıldız oyuncunu renklerine katması bu transferin de mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrılık Salah'ı üzecek

Öte yandan Avrupa basınında yer alan haberler ise Jürgen Klopp’un bedeli ne olursa olsun Salah’ı takımda tutmak istediğine işaret ediyor.

Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa bu yaz Twitter’dan yaptığı açıklamada Salah’ın sezonu Liverpool’da tamamlayacağını belirtmişti. Ne Salah’ın ne de kendisinin herhangi bir transfer için kimseyle görüşmediğinin altını çizen Issa, Liverpool taraftarlarını rahatlatmıştı.

Salah ise takımıyla yeni sözleşme imzalamadan birkaç ay önce yaptığı açıklamada paranın her şey olmadığını ve Liverpool’dan ayrılmanın kendisini gerçekten de üzeceğini belirtmişti.