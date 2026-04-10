Liverpool'un yıldızı... Juventus'un Spalletti'ye vereceği beklenen hediye

Juventus yönetimi, başlangıçta kısa süreli bir sözleşmeyle göreve gelen teknik direktörü Luciano Spalletti'nin sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzatarak bu Cuma günü çabalarını ikiye katladı.

Bu karar, İtalyan teknik direktörün son aylarda takımda disiplin ve dengeyi yeniden sağlamayı başarmasının ardından kulüp içinde kazandığı güvenin bir sonucu oldu.

Yeni sözleşmenin imzalanmasıyla paralel olarak, "Yaşlı Kadın" yönetimi, Spalletti'ye teknik hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli araçları sağlamak amacıyla, önümüzdeki yaz transfer piyasasına erken hazırlıklara başladı. Bu hazırlıkların başında, Brezilyalı kaleci Alisson Becker ile sözleşme imzalamak geliyor.

Spalletti'ye beklenen hediye

"Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Juventus, Liverpool'un şu anki kalecisi Alisson Becker'i yaz planlarında en büyük öncelik olarak belirledi.

33 yaşındaki Alisson, Roma'da parladığı dönemde Spalletti'nin emrinde oynamıştı, bu da ikilinin yeniden bir araya gelmesi fikrini her iki taraf için de cazip kılıyor.

Uluslararası kalecinin sözleşmesi Liverpool ile 2027 yılına kadar otomatik olarak uzansa da, haberlere göre oyuncu, özellikle eski teknik direktörüyle olan güçlü bağı nedeniyle İtalya'ya dönüşün kapısını kapatmıyor.

İtalyan kaynaklar, Juventus ile oyuncunun çevresi arasındaki temasların son derece olumlu olduğunu ve kulüp içinde önümüzdeki yaz transferin tamamlanma olasılığı konusunda iyimser bir hava hakim olduğunu doğruluyor.

Uzun vadeli bir proje

Spalletti'nin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılması, teknik ve idari dalgalanmaların yaşandığı yılların ardından Juventus'un istikrarlı ve iddialı bir teknik proje inşa etme arzusunu yansıtıyor.

Önümüzdeki yaz, Bianconeri yönetiminin takımı deneyimli ve kaliteli oyuncularla desteklemek için geniş çaplı hamleler yapması bekleniyor. Bunların başında, Spalletti'nin Juventus'taki yeni projesine ilk hediyesi olacak Alisson kalibresinde bir kaleci geliyor.

