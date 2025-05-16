Liverpool'un yeni yıldızı Florian Wirtz ile oynama ihtimali nedeniyle heyecanlı!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Liverpool'da sıcak saatler yaşanıyor.

Yeni Liverpool kalecisi Giorgi Mamardashvili, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'in transferi konusunda heyecan duyduğunu dolaylı yoldan gösterdi. Mamardashvili, geçtiğimiz yaz 25 milyon sterlin karşılığında Liverpool ile anlaşmış ve sezonu kiralık olarak Valencia'da geçirmişti. Gürcü kaleci, gelecek sezon Anfield'a katılmaya hazırlanıyor.

Liverpool, geçtiğimiz günlerde Wirtz ve ailesiyle Blackpool'da görüşmeler gerçekleştirdi.

21 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun bir sonraki durağı Manchester City ile buluşmak üzere Manchester oldu. Wirtz'e Bayern Münih ve City gibi kulüpler uzun süredir talip olsa da, Leverkusen’in 126 milyon sterlinlik bonservis bedeli birçok kulübü geri adım attırıyor. Bu durum, Liverpool’a avantaj sağladı.

Wirtz’in transferiyle ilgili çıkan bir paylaşımı Instagram’da beğenen Mamardashvili’nin bu hareketi, yeni takım arkadaşına duyduğu heyecanın bir göstergesi olarak yorumlandı.

Wirtz’in açıklamaları da dikkat çekici

Florian Wirtz, Sports Illustrated Germany'e verdiği röportajda kariyerine yurtdışında devam etmeye açık olduğunu belirtti. Wirtz, “Kapımın önünde bu kadar çok mükemmel kulüp olduğu için ve şu anda Almanya ve Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynayabildiğim için oldukça şanslıyım. Bir noktada konfor alanımı terk etmek ve yeni bir şeyler deneyimlemek benim için kesinlikle cazip.” dedi.

Alman futbolcu, bu sezon Leverkusen formasıyla 44 maçta 16 gol ve 14 asist üretti. Leverkusen’in Cumartesi günü Mainz ile oynayacağı Bundesliga maçı, genç yıldızın kulüpteki son maçı olabilir. Xabi Alonso’nun Real Madrid’e imza atmasının ardından, Leverkusen’in yeni teknik direktör arayışı da Wirtz’in geleceğini doğrudan etkileyebilir.

Liverpool’un, Wirtz transferiyle birlikte Arne Slot yönetiminde yeni bir yapılanmaya gitmesi ve kadroya önemli takviyeler yapması bekleniyor.