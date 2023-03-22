Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Liverpool, PSG’de süre bulmakta zorlanan Portekizli oyuncuyu istiyor.

Premier Lig’de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve Şampiyonlar Ligi hedefine de Real Madrid karşısında veda eden Liverpool’da gelecek sezona yönelik transfer hamleleri şimdiden başladı.

Jürgen Klopp’un takımının PSG’de fazla forma şansı bulamayan Portekizli orta saha Renato Sanches’i transfer etmek istediği belirtildi.

Kulüp yönetimi tarafından transfer operasyonlarına ilişkin olarak ne kadar destek alacağı henüz netleşmeyen Klopp’un bir dönem Swansea City formasıyla Premier Lig’de boy gösteren Sanches için hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

25 maçtan fazlasını çıkartamadı

90min’de yer alan habere göre oyuncuyla Aston Villa, Newcastle, Tottenham ve Wolves da ilgileniyor.

PSG’de bir dizi sakatlık geçiren ve ilk sezonu sonrasında gözden çıkartılan Sanches, Lille formasıyla Ligue 1’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Benfica altyapısından yetişen oyuncu çok genç yaşta Bayern Münih’e transfer olsa da Alman devi için bir türlü beklenen istikrarı sağlayamamıştı. Sanches yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle kariyeri boyunca hiçbir sezonda 25’ten fazla lig maçı çıkartamamıştı.