Thomas Tuchel’in satışına onay verdiği Hollandalı futbolcunun yeni adresi Premier Lig olabilir.

Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak isteyen Liverpool, takımında gözden çıkartılan genç bir oyuncu için temaslara başladı. Kadrosunu son olarak Japon orta saha Wataru Endo ile güçlendiren Jürgen Klopp’un takımı, Bayern Münih'in yıldızı Ryan Gravenberch’i kadroya katabilmek için sürdürdüğü görüşmeleri son günlerde bir hayli ilerletti.

The Athletic’te yer alan haberde Hollandalı oyuncunun Bayern Münih’teki geleceğinin belirsizliğe sürüklendiği belirtilirken, habere göre Allianz Arena'daki birçok kişi 21 yaşındaki oyuncudan etkilendi ancak teknik direktör Thomas Tuchel, gerçek bir defansif orta saha oyuncusu transferini finanse etmek için Gravenberch'i seve seve elden çıkaracak bir noktaya geldi.

Kadro derinliği sağlayacak

Gravenberch'in takım arkadaşlarının çoğu genç yıldızın antrenman performansını överken ve kulüp yetkilileri Ajax’tan transfer edilen orta saha oyuncusuna daha fazla süre alması gerektiğine inanırken, Tuchel oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Gravenberch’i ilk 11’den ziyade kadro derinliği için transfer etmek isteyen Liverpool’un bu yaz daha önce Endo’nun yanı sıra Dominik Szoboszlai ya da Alexis Mac Allister’ı kadrosuna katmıştı.

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Gravenberch, Eredivisie'den transfer olduğundan beri Bundesliga’da sadece üş maça ilk 11’de başladı ve geçen yıl Aralık ayında Louis van Gaal'in 2022 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.