Liverpool’un transfer hedefi Real Madrid’den Rodrygo

Real Madrid’in Brezilyalı hücum oyuncusunun takımdan ayrılmaya hazır olduğu iddia edildi.

Real Madrid’in bu sezon 4-3-1-2 oynamaya başlamasıyla birlikte öndeki ikiliden biri olarak görev yapmaya başlayan Brezilyalı yıldız Rodrygo’nun Liverpool’un ilgisi üzerine Real Madrid’den ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü. 2018 yılında Santos’tan yaklaşık 45 milyon euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki oyuncunun Madrid’deki geleceği bu gelişmeyle birlikte soru işaretine dönüştü.

Salah'ın yerine düşünülüyor

Bonservisi en az 100 milyon euro olarak gösterilen Rodrygo, adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Mohamed Salah’ın yerine güçlü bir alternatif olarak öne çıktı. Mısırlı oyuncu yaz aylarında Suudi Profesyonel Ligi'nin ciddi ilgisini çekmiş ve Al-Ittihad 31 yaşındaki oyuncu için yaptığı 150 milyon sterlinlik teklif, İngiliz ekibi tarafından kabul edilmemişti.

Suudi ekiplerinin Salah’a olan ilgisinin kış transfer döneminde de sürmesi beklenirken, İspanyol basınından Nacional, Rodrygo’nun Real Madrid’den ayrılmaya hazır olduğunu öne sürdü. Liverpool’un genç yıldıza Real Madrid’de kazandığından çok daha yüksek bir ücret teklif etmesi beklenirken, Real Madrid’in muhtemel Kylian Mbappe transferi de Rodrygo ile yolların ayrılması ihtimalini güçlendiriyor.