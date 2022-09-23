İskoç, Liverpool'dan ayrılmak için acele etmiyor. Ancak çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Celtic'e ne zaman gitmesi gerektiğini de açıklıyor.

Celtic taraftarı olarak büyüdü

Kapıyı açık tuttu

Anfield'da daha zamanı olduğunu düşünüyor

NE OLDU? Glasgow yerlisi, İskoç şampiyonunda forma giyme şansının kendisine çekici geleceğini itiraf etti. Ancak bunun için acelesi yok ve hâlâ kariyerinin geri kalanını Anfield'da görmeyi umuyor.

NE SÖYLEDİ?: Currie Club podcast'e konuşan Robertson, şunları söyledi:

“Celtic'i her izlediğimde, bunu düşünüyorum. Onları izlediğinizde ve dolu bir Celtic Park gördüğünüzde, bir taraftar olarak her zaman o rüyayı görürsünüz. İdeal olarak kariyerimi burada Liverpool'da bitirmek istiyorum. Eğer oyunumun zirvesinde, tüm kariyerim boyunca zirvede kalabilirsem, aşağıdaki tek rotam burası. Ancak aynı zamanda Celtic'e, kariyerimin iyi yıllarımı vermek istediğimi düşünüyorum.

“Artık hareket edemeyeceğim dönemde, yani 34 ya da 35 yaşında bir adam olarak gitmek istemiyorum! Bunu zaman gösterecek. Çok ileriye bakmam ve çoğu zaman geriye bakmam. Bunun da bir zamanı olacak."

DAHA BÜYÜK RESİM: Robertson, 2017 yazında Hull City'den Liverpool'a geldi ve kulüp için 232 maça çıktı. İskoç sol bek bu arada Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonu oldu.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

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Getty

ROBERTSON'I NE BEKLİYOR? 28 yaşındaki sol bek şu anda İskoçya'nın kaptanı, ancak talihsiz bir diz sakatlığı onu son millî aradan uzak tuttu. Robertson'ın sakatlığı, zaten sakatlıklarla boğuşan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un başını daha da ağrıttı.