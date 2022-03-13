Lionel Messi ve Neymar, Paris Saint-Germain'e sırasıyla 2021 ve 2017 yazlarında büyük bir sükse yaparak geldiler ve Parc des Princes’e bir Şampiyonlar Ligi kupası getirmeleri taraftarların en büyük isteğiydi.

Ancak, 2021-22 sezonunda Fransız ekibinin prestijli bir Avrupa ödülüne erişemeyeceği yeniden belli oldu ve iki ikonik Güney Amerikalı yıldız, kendilerinden bekleneni veremedi.

Mutsuz bir taraftar kitlesi, sahadaki ilerleme eksikliğinden duydukları hayal kırıklığını net bir şekilde açığa çıkarmaya başladı.

Taraftarlar, milyonlarca euro kazanan bu yıldızlara karşı artık iyi duygular beslemiyor ve onları hedef haline getirdiler.

PSG taraftarları neden Messi ve Neymar'ı yuhalandı?

Fransız taraftarlar, önemli bir beklenti yükünü omuzlaması beklenen iki futbolcusunu, 13 Mart'ta Bordeaux'ya karşı oynan iç saha maçında eleştiri yağmuruna tuttular.

Messi ve Neymar, Paris’teki maçta ilk on bir açıklandıktan sonra isimlerinin alay konusu olduğunu gördüler.

Maç başladıktan sonra ise tepkiler devam etti ve sözde yıldız olarak değerlendiren bazı futbolcular topa sahip olduklarında pek de hoşlarına gitmeyecek şeyler duydular.

Her ikisi de, PSG'nin La Liga devi Real Madrid'e karşı son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Mauricio Pochettino'nun ekibi, bu karşılaşmalarda avantajlı skoru yakalamasına rağmen Karim Bemzema'nın Santiago Bernabeu’daki müthiş performansına engel olmadı.

Ne Messi ne de Neymar, Barcelona’daki günlerindeki görüntülerinden çok uzaktı ve Madrid ekibine karşı önemli bir katkı sağlayamadı.

Böylece, onlara duyulan inanç ve yapılan yatırımların herhangi bir getiri sağlamadığı düşünülmeye başlandı.

Neymar, Fransa'da sakatlıklarla dolu bir dönemde yeterince takımdaki yerini alamazken Messi, PSG formasıyla 26 maça çıkarken sadece yedi gol kaydetti ve 10 asistlik bir fayda sağladı.

Kylian Mbappe, PSG taraftarları tarafından yuhalandı mı?

Messi ve Neymar tribünlerdekilerin gazabına uğrarken, Kylian Mbappe birçok taraftar için bir kahraman olmaya devam ediyor.

İç sahada ve deplasmanda gol kaydettiği için kıtasal bir sahnede Real Madrid'i geçmek için elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak etrafındakiler tarafından hayal kırıklığına uğratıldı.

Fransız yıldız; Parc des Princes'te henüz yeni bir sözleşme imzalamadı ve bu yaz serbest oyuncu statüsünde olacak.

Mbappe'nin taliplerinden birisi de Real Madrid olacak, ancak PSG taraftarları onun takımda kalmasını arzuluyor.

Daha fazlası için:

ŞİMDİ NEREDELER? | 2005'te İstanbul mucizesini gerçekleştiren Liverpool kadrosu