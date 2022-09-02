Bir süredir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Liverpool, Juventus forması giyen Brezilyalı yıldızla anlaştı.

Premier Lig'in yeni sezonunda da Manchester City ile kıyasıya bir şampiyonluk rekabeti vermesi beklenen Liverpool, kadrosunu Juventus'un 76 milyon euro'ya transfer ettiği Brezilyalı orta sahası Arthur ile güçlendirdi. Takım kaptanı Jordan Henderson'un sakatlığının ardından merkez orta saha hattını güçlendirmek isteyen Jürgen Klopp'un takımı, oyuncuyla kiralık olarak anlaştı.

Merseyide'de de sağlık kontrolünden geçtikten sonra Liverpool ile bir senelik sözleşme imzalayan Arthur, Liverpool'un sezon sonunda 37.5 milyon euro ödemeyi kabul etmesi halinde bonservisiyle birlikte İngiliz ekibine transfer olacak. Arthur öncesinde Leipzig'den Konrad Laimer ile de ilginenen Liverpool, bu oyuncunun kulübünü ikna etmeyi başaramadı.

Geçtiğimiz günlerde Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Valencia ile de adı anılan Arthur'un bu takıma transferi Valencia'nın mali problemlerinden dolayı gerçekleşmemişti. Avrupa'da ilk olarak 31 milyon euro'ya transfer olduğu Barcelona'nın forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, yüksek teknik kapasitesiyle dikkat çekerken, büyük bir olasılıkla Liverpool'un bu hafta oynayacağı Everton karşılaşmasında sahada olacak.