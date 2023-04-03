Önümüzdeki sezona önemli takviyelerle girmeye hazırlanan Jürgen Klopp’un takımı Fransız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığıyla dolu bir sezon yaşayan Liverpool’da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İspanyol basınından Fichajes Jürgen Klopp’un takımının Real Madrid’de geleceğe dönük bir transfer hamlesi sonrasında transfer edilen Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga’yı kadroya katmak istediğini öne sürdü.

Real Madrid ucuza almıştı

Hem orta sahada hem de sol bekte görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen çok sayıda Premier Lig takımının olduğu bilinirken, Camavinga ise giderek daha fazla oynamaya başladığı Real Madrid’den ayrılmaya yanaşmıyor. Öte yandan Liverpool’un ise Camavinga için İspanyol ekibine astronomik bir teklif yapmaya hazırlandığı biliniyor.

Real Madrid’e 2021 yazında 31 milyon euro karşılığında transfer olan Camavinga geçtiğimiz sezon takımıyla hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu sezon şu ana dek 41 maça ilk 11’de başlayan Camavinga henüz gol atamadı. Genç futbolcu Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda ülkesi Fransa ile iki karşılaşmada forma giymişti.