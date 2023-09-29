Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Liverpool, Juventus forması giyen Federico Chiesa için Manchester United ile yarışıyor.

Mohamed Salah’ın Suudi Arabistan kulüplerinin öncelikli transfer hedeflerinden biri olması nedeniyle Mısırlı yıldızın alternatifleri için arayışlara şimdiden başlayan Liverpool, adaylarından birini Manchester United’a kaptırmanın eşiğine geldi. Juventus’un, Liverpool’un da listesinde yer alan kanat oyuncusu Federico Chiesa’nın United’a transfer olabileceği öne sürüldü.

Kulübe yapılan 164 milyon sterlinlik yeni yatırıma rağmen Chiesa’yı kaptırma ihtimali her geçen gün artan Jürgen Klopp’un takımı, yaz transfer döneminde Salah için Al Ittihad’dan astronomik teklifi geri çevirmişti.

United da Sancho'nun yerine istiyor

Salah’ın kış transfer döneminde takımdan ayrılması halinde Federico Chiesa’yı transfer etmek isteyen Liverpool, United engeliyle karşılaştı.

İtalyan medyasından Calcio Mercato’da yer alan habere göre Manchester United teknik direktör Erik ten Hag ile anlaşmazlıklar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Jadon Sancho’nun yerine Chiesa’yı transfer etmeyi planlıyor.

Küresel spor yatırım şirketi Dynasty Equity'nin 164 milyon sterlinlik yeni bir yatırım yaptığı Liverpool bu paranın antrenman tesislerini yenilemek ve transferleri finanse etmek için kullanılacağını açıklamıştı.