Liverpool’un gözü Real Madrid’in de istediği 80 milyon sterlinlik stoperde

Slot, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gibi kilit oyuncuların sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak transfer planlamalarını genişletti. Real Madrid’e transferi konuşulan Trent’in yerine Joshua Kimmich ile temas kurulduğu belirtilirken, Salah’ın yedeği olarak da Brahim Diaz değerlendiriliyor.

Liverpool’un Murillo için ilgisi büyüyor

Rousing The Kop’un haberine göre, Murillo’nun kısa süre önce Nottingham Forest ile yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, Liverpool 22 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için istekli. Forest’ın pazarlıkta güçlü bir pozisyonda olduğu ifade edilse de, 80 milyon sterlin ve üzeri bir teklifin kabul edilebileceği belirtiliyor.

Real Madrid ve Barcelona da Murillo’yu yakından takip ediyor. Ancak Barcelona’nın mali sıkıntıları nedeniyle Real Madrid, Liverpool ile rekabette avantajlı durumda görünüyor.

Murillo’nun performansı

Bu sezon Nottingham Forest, Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi potasına doğru ilerlerken Murillo takımın başarısında kilit bir rol oynadı.

Scout Ben Mattinson, Murillo’nun özellikle mücadele ve top sürme becerilerinde dikkat çektiğini belirtti. Ancak 80 milyon sterlinlik yüksek fiyat etiketi, oyuncunun hâlâ kendini uzun vadede üst düzeyde kanıtlamamış olması nedeniyle pazarlık konusu olabilir. Liverpool’un, Van Dijk’in yeni bir sözleşme imzalaması durumunda Murillo’nun transferi için daha düşük bir ücretle anlaşma yapmaya çalışabileceği belirtiliyor.

Liverpool taraftarları, Murillo’nun takıma katılması halinde savunma hattının önemli ölçüde güçleneceğine inanıyor.