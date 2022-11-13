Liverpool'un genç yıldızı Ben Doak, James Milner'ı büyüledi

Dünya Kupası arasına kazanarak giren Liverpool'da genç oyuncu Ben Doak dikkat çeken bir performansa imza attı.

Liverpool'un deneyimli oyuncusu James Milner, takımının Premier Lig'de Southampton'ı 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından BBC Sport'a verdiği demeçte Ben Doak'ı övdü. Premier Lig'de 600 maçı geride bırakan 36 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 16 dakika süre alan ve dün kutladığı doğum günüyle 17 yaşına giren oyuncuyu harika bir geleceğin beklediğini ifade etti.

Sahada kaldığı 16 dakikaya üç başarılı çalım, 10 pas ve bir şut sığdıran Doak'ın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Milner, oyuncunun kariyer basamaklarını hızla tırmanacağına inandığını belirtti.

Güven kazandı

Son dönemde satışa çıkartılan ve yeni yatırımcılarını bekleyen Liverpool'un son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Doak, genç yaşına rağmen Jürgen Klopp'un da güvenini kazandı.

Daha önce Harvey Elliott ve Trent Alexander-Arnold'un potansiyeline ulaşmasında büyük rol oynayan Alman futbol adamının Doak'ın gelişimine de oldukça olumlu bir katkı sunması beklenirken, oyuncunun Dünya Kupası arasının ardından da rotasyonun bir parçası olacağı tahmin ediliyor.

Araya lider Arsenal'in 15 puan gerisinde giren Liverpool, Premier Lig'deki bir sonraki maçını deplasmanda Aston Villa ile oynayacak.