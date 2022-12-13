Liverpool'un eski yıldızı Adam Lallana: "Jürgen Klopp kim?!"

Lallana, Klopp'un 2015'te Liverpool menajeri olarak atanmasının ardından Alman menajerin ismini Google'da arattığını söyledi.

NE OLDU? Liverpool, Brendan Rodgers ile yollarını ayırdıktan sonra 2015'te yeni bir menajer arayışına girdi. Bundesliga devi Borussia Dortmund ile hatırı sayılır bir başarı yakalamış olan Klopp, İngiliz futbolunun cazibesine kapıldı ve Liverpool'a imza attı. Ancak Lallana'nın, o dönemde yeni hocanın kim olduğunu ve "gegenpressing"in ne anlama geldiğini hâlâ araştırması gerekiyordu.

NE SÖYLENDİ? 2014 yılında Liverpool'a katılan ve Anfield'da altı yıl geçiren Lallana, Anfield Wrap tarafından hazırlanan yeni belgesel dizisi 'JURGEN'de şunları söyledi: “Millî takımda olduğumu ve onun Liverpool'a imza attığını hatırlıyorum. Adını Google'a yazdığımı ve ne tür futboldan hoşlandığına baktım. Çünkü açıkçası, zor bir ilk yıl geçirmiştim ve Liverpool kariyerime iyi başlamak istiyordum. Gegenpressing'i sevdiğini söylediğini hatırlıyorum ve ben de 'gegenpressing nedir?' diye aratıp baktım. Hemen hemen kontra baskı ve koşma şekli gibiydi ve bunun, oynamayı sevdiğim futbol türü olduğunu düşündüm. Jürgen, takımının duygularla oynamasını istiyordu."

BÜYÜK RESİM Lallana, çoğunluğu Klopp yönetiminde olmak üzere Liverpool için 178 maça çıktı ve 2020'de Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonu olarak Brighton'a gitti.

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SIRADA NE VAR? Sezona tutarsız bir başlangıç yapan Liverpool, 26 Aralık'ta Aston Villa deplasmanına gitmeden önce Premier Lig tablosunda altıncı sırada yer alıyor.