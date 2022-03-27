Cesc Fabregas, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain’de uğradığı “çirkin” alaylara karşı çıkarken PSG’nin hiçbir zaman böyle bir oyuncuya sahip olmadığının altını çiziyor.

Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldızlarla dolu bir kadroyu bir araya getirmek için Parc des Princes'e büyük bir yatırım yapıldı.

Bununla birlikte, yedi kez Ballon d'Or kazanan ve tüm zamanların en iyi futbolcularından birisi olarak gösterilen Lionel Messi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde oluşturulan rüya takıma dahil edildi.

Ne söylendi?

Messi, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundan elenmesinin ardından bazı taraftarların hedefi haline geldi.

Birçok kişi onu beklentileri karşılayamamakla suçladı, ancak Fabregas eski takım arkadaşına yöneltilen eleştirilerin gereksiz olduğunu ve bunun kimseye yaramadığını vurguluyor.

2011-2014 yılları arasında Barcelona'da Messi ile üç yıl geçiren yıldız orta saha, Marca’ya şunları söyledi:

"Camp Nou'da ıslıklandım ve bunun nasıl hissettirdiğini biliyorum.

"PSG'de ne hissettirdiğini de anlayabiliyorum. Taraftarlar, gerginlik yaratmak istiyor.

"Maç sırasında seni destekliyorlar, adını söylediklerinde her şey mükemmel oluyor.

“Ancak, geçen gün Neymar topu kaybettiğinde alay etmek ya da topa dokunduklarında ıslıklamak çok çirkindi.”

Büyük resim

13 Mart'ta Bordeaux ile yaptığı maç öncesinde ve sırasında PSG taraftarları Messi ve Neymar’ı ıslıkladı.

PSG, Messi’den daha fazlasını bekliyordu, Neymar da uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra bu sezon iyi bir form grafiği yakalayamadı.

Fabregas ise PSG’nin hiç bu kadar iyi oyunculara sahip olmadığını ifade ediyor.

Monaco'da oynayan İspanyol milli oyuncu şunları ekledi:

“Real Madrid'e karşı kaybettiler, ama asıl önemli olan kazanmak için uğraştılar ve bunu istediler.

“Önemli olan şey istek ve arzudur.

"PSG ile şu an için henüz bir şey kazanamadılar ama kesinlikle ligi kazanacaklar.

“Yeni gelen bir oyuncudan, yani Messi’den bahsediyorsunuz. PSG, tarihinde hiç bu kadar büyük bir oyuncu gördü mü?

"PSG, böyle bir oyuncu görmedi...

“Taraftarların, ona minnettar olup desteklemesi lazım.

“Bu yıl veya önümüzdeki yıl, bu futbolcular size harika anlar yaşatacaklar.”

Daha fazlası için:

PSG'ye transfer olacağı konuşulan Manchester United'ın oyuncusu Paul Pogba'dan itiraf: "Doğruyu söylemeliyim ki Manchester'da çok zor zamanlar yaşadım"