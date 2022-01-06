Pep Guardiola, Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktörler arasına katılırken Manchester City'nin, Swindon Town ile FA Cup karşılaşmasını kaçıracak.

Guardiola ve yardımcısı Juanma Lillo da dahil olmak üzere, takım içerisinde toplam yedi oyuncu ve 14 personelin testi pozitif çıktı.

Liverpool'un eski altyapı hocalarından olan Rodolfo Borrell, Swindon Town ile oynayacağı üçüncü tur karşılaşmasında City’nin başında olacak.

Ayrıca Borrell, 15 Ocak’ta City’nin Premier Lig’de oynayacağı Chelsea maçında da takımın başında olabilir.

Rodolfo Borrell kimdir?

Liverpool eski altyapı hocası Borrell, Swindon yolculuğunda takımın başında olacak.

50 yaşındaki menajer, 2014 yılında kulübe katıldı ve iki yıl sonra Guardiola’nın ekibinde yer aldı.

Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinde 13 yıl çalışan Borrell; Lionel Messi, Andres Iniesta ve Raheem Sterling gibi oyuncularla çalışarak onların büyük futbolcular olmasına katkı sağladı.

Guardiola’nın eski yardımcılarından Domenec Torrent’in New York City’e ve Mikel Arteta’nın Arsenal’a gitmesinin ardından City’de kalmaya devam eden Borroll, Guardiola'nın en güvenilir adamlarından birisi oldu.

Borrell, Phil Foden'ın kulübün altyapısından A takıma geçişine de yardımcı oldu. FA Cup'ı kazanmayı hedefleyen City’nin, Swindon maçına genç oyuncularla çıkacağını düşündüğümüzde Borrell’in varlığı daha önemli bir hale geliyor.

Pep Guardiola kaç maç kaçıracak?

City, Guardiola'nın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İspanyol hocanın kaç maç kaçıracağı sorularıyla yüzleşiyor.

İngiltere'deki zorunlu izolasyon süresinin 10 günden yediye düşürülmesi Pep Guardiola’nın 15 Ocak'taki Chelsea maçına yetişebileceği anlamına geliyor.

Ancak bu, Guardiola'nın semptomlarının kötüleşip kötüleşmeyeceğine bağlı olarak değişecek.

Manchester City'nin Covid 'krizi' ne kadar kötü?

City, 6 Ocak'ta kulüpte büyük bir Covid salgını olduğunu doğruladı ve Swindon'a karşı maçın cuma akşamı oynanacağını duyurdu.

Guardiola ve Lillo'nun testlerinin pozitif çıkmasına rağmen bu maç oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Pep Guardiola ve yardımcısı Juanma Lillo’nun testleri pozitif çıktı. Her ikisi de şu anda City'nin diğer pozitif vakalarıyla birlikte izole durumdalar.

"Covid nedeniyle kulüpten ayrı kalanların sayısı 21’i buldu. Bu sayının 14'ü teknik ekip içerisinde bulunurken 7’si ise oyunculardan oluşuyor" denildi.

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