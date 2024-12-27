Liverpool'un efsanesi şampiyonluğun önündeki tek engeli açıkladı

Michael Owen, Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğu yolunda yalnızca Arsenal'den çekinmesi gerektiğini söyledi.

Liverpool, yeni teknik direktör Arne Slot yönetiminde 2024/25 Premier Lig sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. Son olarak Leicester City karşısında 3-1’lik galibiyetle ligdeki liderliğini güçlendiren Kırmızılar, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı. Chelsea'nin Fulham’a mağlup olmasıyla Liverpool, ikinci sıradaki rakibinin yedi puan önüne geçti.

Kulübün efsane ismi Michael Owen, Liverpool’un mevcut formuyla şampiyonluğu kazanamaması durumunda şaşıracağını belirtti. Owen’a göre, Premier Lig yarışında Liverpool için gerçek bir tehdit oluşturan tek takım Arsenal. Eski yıldız futbolcu şunları söyledi:

“Liverpool şu anda olağanüstü bir formda. Çevrelerindeki diğer büyük takımların formsuzluk yaşadığı bir dönemdeyiz. Chelsea bugün kaybetti, Manchester City ise yarıştan kopmuş görünüyor. Arsenal dışında Liverpool’u tehdit edebilecek başka bir takım göremiyorum.”

Owen, Chelsea ve Newcastle gibi takımların şampiyonluk yarışında dayanamayacaklarını ifade ederek, genç ve deneyimsiz kadrolarıyla Chelsea’nin bu sezon sürdürülebilir bir başarı elde edemeyeceğini söyledi.

Arne Slot’un temkinli yaklaşımı

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ise Owen’ın aksine temkinli bir yaklaşım sergiledi. Slot, takımının hala birçok zorlukla karşılaşabileceğini belirterek, şampiyonluk için erken konuşmanın doğru olmadığını ifade etti:

“Önümüzde 20 maç daha var. Bu süreçte sakatlıklar, cezalar ve kötü şans herkesin başına gelebilir. Henüz kutlama yapacak bir noktada değiliz. Her maça tek tek odaklanmalıyız.”

Slot, sezonun geri kalanında dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, oyuncularının şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Liverpool’un şampiyonluk yolunda rakipleri

Michael Owen, Arsenal dışında Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest ve Bournemouth gibi takımların Liverpool’a gerçek bir tehdit oluşturamayacağını ifade etti. Özellikle Chelsea’nin genç kadrosuyla tecrübe eksikliği yaşadığını, Newcastle’ın ise puan farkını kapatmakta zorlanacağını belirtti.

Liverpool ise Slot yönetiminde şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerliyor. Takımın yükselen performansı, taraftarları bu sezonun sonunda büyük bir zaferin beklediğine inandırıyor.