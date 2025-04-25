Liverpool'un 111 milyon euroluk plan yaptığı oyuncudan 7 kelimelik mesaj

Genç savunmacının adı Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Newcastle United ile anılıyor.

Premier Lig'de bu sezon yükselen bir performans sergileyen Bournemouth’lu stoper Dean Huijsen, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline geldi.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth'ta 27 maça çıkan ve yedi maçta gol yememe başarısına katkı sağlayan İspanyol savunmacı, özellikle Liverpool'un radarında. Huijsen’in 2030 yılına kadar Bournemouth ile sözleşmesi bulunsa da, oyuncunun serbest kalma maddesi olduğu doğrulandı.

ESPN'in aktardığına göre El Chiringuito TV'ye konuşan Huijsen, “2030'a kadar sözleşmem var ama bir serbest kalma maddem bulunuyor. Büyük takımlar her oyuncunun hayalidir. Bir arkadaşım beni arayıp ‘Real Madrid'e git’ dedi, ben de güldüm. Göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Liverpool’un ilgisi devam ediyor

Liverpool’un, Milos Kerkez ile birlikte Huijsen'i transfer etmeyi planladığı bildiriliyor. İki oyuncunun toplam maliyetinin yaklaşık 95 milyon sterlini bulabileceği ifade ediliyor. MailOnline'a göre, Kırmızılar savunma hattını genç isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Chelsea, Arsenal ve Newcastle United da genç stoperle ilgileniyor. Ancak Chelsea’nin transfer yarışında bir adım önde olduğu iddia ediliyor.

Huijsen, transfer söylentileri arasında sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram’da “Dünden daha iyi olun. Gözler bir sonrakinde” mesajını paylaşarak motivasyonunu ortaya koydu.

Carragher’dan uyarı

Eski Liverpool kaptanlarından Jamie Carragher, Liverpool’un yaz transfer döneminde özellikle savunma hattında güçlenmesi gerektiğini savundu. Carragher, “Ibrahima Konaté ya da Virgil van Dijk sakatlansa, yerlerini doldurmak zor. Bu yüzden yeni bir stoper alınmalı” açıklamasında bulundu.

Carragher aynı zamanda Arne Slot’un mevcut kadroya çok güvenmediğini öne sürerek, orta sahada Alexis Mac Allister ve Ryan Gravenberch’in yedeklenmesi gerektiğini belirtti.

Liverpool'un Dean Huijsen için yapacağı hamle, hem genç oyuncunun gelişimi hem de Slot’un gelecek sezonki planlaması açısından belirleyici olacak.