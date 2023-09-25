Liverpool Thiago ile yolları Ocak ayında ayırabilir

İngiliz ekibi son dönemde sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli forma giyemeyen dünyaca ünlü yıldızı gözden çıkardı.

Premier Lig’e iyi bir başlangıç yapan Liverpool’un kış transfer döneminde İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara ile yolları ayırmaya hazır olduğu öne sürüldü. Anfield’deki sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Thiago için erken bir vedaya hazırlanan Jürgen Klopp’un takımının gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

32 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Bundesliga devi Bayern Münih'ten Kırmızılar'a katıldı ancak Premier Lig'de geçirdiği süre bir dizi sakatlıktan büyük ölçüde etkilendi. Thiago geçen sezon Liverpool formasıyla ligde 18 kez sahaya çıktı ve bu maçların 14'üne ilk 11'de başladı.

Sakatlık geçmişi etkiliyor

İspanyol oyuncu 26 Nisan'da West Ham United'a deplasmanda 2-1 yenildikleri maçtan bu yana Liverpool için sahaya çıkmamıştı.

Football Insider’’da yer alan haberde oyuncunun yüksek maaşının bu kararda etkili olduğu belirtilirken, Thiago’nun sakatlık geçmişi Liverpool’un yeni sözleşme teklifinde bulunmamasında etkili olmuş gibi görünüyor.

Haberde Thiago’nun yaz transfer döneminde Türkiye Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki kulüplerin ilgisini çektiği ancak oyuncunun potansiyel taliplerinden hiçbirinin anlaşma sağlayamadığı belirtildi.