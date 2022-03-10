Manchester City patronu Pep Guardiola'ya göre Bernardo Silva, ne kadar iyi bir futbolcu olsa da asla Ballon d'Or kazanacak kalitede değil.

Brezilyalı eski futbolcu Ze Roberto kısa süre önce Silva'yı şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olarak seçti. Bu açıklamanın ardından, İspanyol menajer de bu tartışmaya dahil oldu.

Hocası, Silva için övgü dolu ifadeler kullanırken onun altı pozisyonda oynayabildiği için komple bir futbolcu olduğundan söz ediyor.

Ancak Guardiola, oyuncusunun Ballon d'Or'u kazanabileceğini düşünmüyor.

Ne söylendi?

Guardiola, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Ze Roberto'nun Silva’ya bu tür şeyler söylemesi hoşuma gitti, çünkü Almanya'da oynarken en sevdiğim oyunculardan biriydi.

"40 yaşındaydı ve hala çok kaliteli bir oyuncuydu.

“Bernardo dünyanın en iyi oyuncusu mu bilmiyorum ve umurumda değil. Gördüğüm şey onun inanılmaz derecede iyi bir futbolcu olduğu.

“Onunla çalışmak bir zevk. Hücumda ve savunmada istenilen her şeyi yapabilecek yeteneğe sahip.

“Ancak Bernardo, Ballon d'Or'u asla kazanamayacak, çünkü bu kaliteye sahip değil.

“Ayrıca çok fazla gol atmanız gerekiyor ki Silva golcü bir oyuncu değil. Sosyal medyada de güçlü olmanız gerekiyor. Sadece iyi futbolcu olmanız yetmiyor.

“Buradaki diğer oyuncular için sevineceğim gibi Bernardo bir gün Ballon d'Or kazanırsa mutlu olurum.

“Bu ödülü onunla kutlamak beni harika hissettirir. O benim istediğim her şeyi yapabilecek bir oyuncu.

Bernardo'nun formu

Silva, bu sezon ön alanda ve orta sahada çeşitli mevkilerde forma giydi ve tüm müsabakalarda çıktığı 37 maçta 10 gol atıp 4 asist katkısında bulundu.

Ancak Guardiola, istatistiklerin bir oyuncunun formunda belirleyici bir etken olmadığının altını çiziyor.

“Mantalitenin, şu anda taktiklerden daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Altı yıl birlikte geçirdikten sonra taktik olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

"Her zaman beynimizi kullanarak daha fazla şey yapabiliriz.

"Bir teknik direktör olarak oyuncuları tanımak için zamana ihtiyacınız var. Sözleşme imzalamadan önce oyuncuları görüyorsunuz.

“Bildiğiniz becerilere sahipler, ama onlarla yaşamak zorundasın. Benim davranış tarzımı uyarlamam, onlara uyum sağlamam ve oynama şeklimizi oturtmamız çok önemli konular.

“Sonuçta; farklı bir ülke, ev, aile, işin içinde pek çok şey var. Bu tür şeylere uyum sağlamak da ayrıca zor olabiliyor.

“İstatistiklerden bahsederken bir plan yapıyorum, videolar şu ya da bu şekilde oynandığını gösteriyor, ancak oradaki duygular nerede?

“Büyük veriler bana duyguları gösteriyor mu? Bana, oyuncular ve oyun hakkında bir duygu gösteriyor mu? Hayır.

“Duygular hayattaki en özel şeydir. Her şeydir. Özellikle futbolda, bu durum çok daha önemli bir hale geliyor.”

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