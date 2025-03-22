Liverpool Salah'ın yerini rekor bedelli bir transferle doldurmaya hazırlanıyor

İngiliz ekibi, sözleşmesi bitmek üzere olan Mohamed Salah’ın yerini Real Madrid’in yıldızı Rodrygo ile doldurmak istiyor.

Liverpool, Mohamed Salah’ın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı hazırlıklara başladı. İngiliz basınına göre kulüp, Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Rodrygo Goes için 120 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Mohamed Salah’ın sözleşmesi haziran ayında sona erecek. 32 yaşındaki Mısırlı yıldız, bu sezon 43 maçta 32 gol ve 22 asistle oynayarak kariyerinin en üretken dönemlerinden birini geçirse de, henüz kulüple yeni sözleşme konusunda bir anlaşmaya varmış değil.

Liverpool, Salah’ı takımda tutmak istese de, Suudi Arabistan’dan gelen yoğun ilgiler nedeniyle yıldız oyuncunun bedelsiz şekilde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Kulüp ise bu olasılığı göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinde çalışıyor.

Hedef Rodrygo

İngiliz ekibinin hedefindeki ilk isim Real Madrid’in 24 yaşındaki Brezilyalı hücumcusu Rodrygo Goes. Fichajes’in haberine göre Liverpool, genç yıldız için 120 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır. Aynı zamanda Arsenal’in de Rodrygo ile ilgilendiği belirtiliyor.

Rodrygo, Real Madrid’e Santos’tan katıldığından bu yana büyük bir gelişim gösterdi ve birçok başarıya imza attı. Bu sezon şimdiye kadar 21 gol katkısıyla etkili bir performans sergileyen oyuncu, hem kanatlarda hem de ileri uçta görev alabiliyor.

Ancelotti için vazgeçilmez

Rodrygo, Real Madrid’in hücum hattında Kylian Mbappe transferi sonrası konumunu yeniden gözden geçirebilir. Ancak şu anda kulüpteki en yetenekli oyunculardan biri olarak görülüyor ve takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

Her ne kadar Liverpool 120 milyon euroluk bir teklif hazırlasa da, Rodrygo’nun Real Madrid’den ayrılma kararı alması kolay değil. Brezilyalı oyuncunun kulüpteki konumu, kazanılan kupalar ve teknik direktör Carlo Ancelotti’nin ona duyduğu güven bu transferi zorlaştıran unsurlar arasında.

Ancak Salah’ın ayrılması durumunda Liverpool’un bu transferi tamamlamak için tüm imkanlarını seferber edeceği belirtiliyor.