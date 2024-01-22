Liverpool, Real Madrid’in Alman stoperi Antonio Rüdiger’i transfer etmek istiyor

Joel Matip’in kontratının sona erecek olması nedeniyle stoper arayışlarına başlayan Liverpool, Antonio Rüdiger’i gündemine aldı.

Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool’un, Real Madrid’in bir dönem Chelsea forması da giyen Alman stoperi Antonio Rudiger ile ilgilendiği öne sürüldü. Joel Matip’in sezon sonunda serbest kalma ihtimalinden dolayı stoper arayışlarına başlayan Jürgen Klopp’un takımının Real Madrid’de daha iyi bir sözleşme bekleyen Rudiger’e teklif götürebileceği belirtildi.

İspanyol basınından Nacional’de yer alan haberde Liverpool’un Rudiger’in yanı sıra Sporting Lizbon'un stoperi Goncalo Inacio’yu da gündemine aldığı belirtilirken, Rudiger’in kontratının 2026 yazına dek sürecek olması bu transfer konusunda Liverpool’u zorluyor.

Suudi Arabistan'dan da teklifler aldı

Daha önce Suudi Arabistan’dan da cazip teklifler alan Rudiger’in Real Madrid’deki kontratında bir iyileştirme yapılmaması halinde ayrılığa sıcak baktığı biliniyor.

Chelsea forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Rudiger bir dönem Roma formasıyla Serie A’da da boy göstermişti. 30 yaşındaki oyuncu Almanya Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alırken, Real Madrid’in yıldız ismi kaybetmemek için kısa sürede oyuncunun menajeriyle masaya oturması ve Rudiger’in geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.