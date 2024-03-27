Yeni sezona kadroda büyük değişimlerle girmesi beklenen Real Madrid’in yıldız ismi Ada’ya transfer olabilir.

Kylian Mbappe’nin PSG’deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid forması giymesine kesin gözüyle bakılırken, tarihin en büyük imzalarından biri olacak bu transferin resmiyet kazanması Avrupa futbolunda domino taşı etkisi yapacak. Mbappe’nin takıma katılmasının ardından forma şansının azalması beklenen Rodrygo’nun Premier Lig’in dev kulüplerinin listesinde olduğu bilinirken, Liverpool Brezilyalı oyuncu için dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Nacional’de yer alan haberde Real Madrid’in Rodrygo için Liverpool’dan gelen ilk teklifi reddettiği belirtilirken, İngiliz ekibinin teklifinde 20 milyon euroluk bir iyileştirmeye gittiği ve teklifini 80 milyon euro olarak güncellediği öne sürüldü.

Ancelotti'nin vazgeçilmezlerinden

Mbappe’nin transferiyle beraber takımdan ayrılması en muhtemel isim olarak görünen Rodrygo, bu sezon Carlo Ancelotti’nin takımı için tüm kulvarlarda 41 resmi karşılaşmaya çıkmış ve bu maçlara 13 gol ile sekiz asist sığdırmıştı.

Haberde Real Madrid’in Rodrygo’nun satışı için 100 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği ifade edilirken, buradan elde edilecek bonservis gelirinin Bayern Münih’in Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies için kullanılması bekleniyor. Öte yandan Rodrygo için Liverpool’un yanı sıra gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United’ın da istekli olduğu biliniyor.