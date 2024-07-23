Liverpool, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e transfer teklifi yaptı.

EURO 2024'te sergilediği futbolla Avrupa futboluna adını bir kez daha ezberleten Arda Güler'in Real Madrid'deki geniş rotasyon nedeniyle takımdan ayrılmak istediği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un genç yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. F365'te yer alan haber Sport'ta yer alan haberi doğrularken, Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un Arda'yı kadrosunda görmeyi arzuladığı ve İngiliz ekibinin yoğun bir mesai harcadığı belirtildi.

Geçen sezon La Liga'da sadece dört maça ilk 11'de başlayan Arda, toplamda 400 dakikadan az süre aldı.

Euro 2024'te Türkiye ile dikkat çeken genç yıldız, milli takımda da en öne çıkan isimlerden biriydi.

Henüz 19 yaşında olan Arda, geçen yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e katıldı. Real Madrid, Barcelona'ya katılmak üzere olan Arda'yı bir son dakika operasyonuyla kadrosuna dahil etmişti.

Arda'nın takımdaki rolü

Arda, Fenerbahçe'deki son sezonunda 20 maçta dört gol ve dört asist ile nispeten mütevazı bir sezon geçirdi. Ancak sahadaki etkisi yaşının ötesindeydi ve bu Real Madrid'in dikkatini çekti. Zor bir ilk sezon geçirmesine rağmen, aslında kulüp tarihindeki (oynanan dakikalar açısından) beş gole ulaşan en hızlı oyuncu oldu.

Arda, Real Madrid'in geçen sezonki başarısında kenar oyuncusu olarak yer aldı. Ancak Bernabeu'da bir yer edinmek her yaşta oyuncu için zor olabilir. Kısa kariyeri boyunca birkaç rolde yer aldı, ancak asıl pozisyonu sağ kanat, geçen sezon Rodrygo'nun oynadığı yerdi. Şimdi ise Kylian Mbappe de kadroya katıldı.

Gelecek planları

Elbette, Güler Anfield'da benzer bir sorunla karşılaşacak, çünkü orada da bu mevkide Mohamed Salah formanın sahibi. Ancak Slot, kapalı kapılar ardında Preston'a karşı oynanan hazırlık maçında Mısırlı oyuncuyu merkezde denemiş gibi görünüyor ve veteran oyuncu şimdi 32 yaşında sözleşmesinin son yılına girdi.

Arda, uzun vadede Salah'ın varisi olabilir mi? Slot'un daha önce kullandığı tarzda özellikle patlayıcı bir kanat oyuncusu değil, ancak sol ayaklı ve içeri kat etmeyi seven bir oyuncu olarak Salah'ı Liverpool'da vazgeçilmez kılan yaratıcılığın aynısına sahip.

Real Madrid'deki zor bir ilk yıla rağmen, harika çocuk statüsü hala geçerli. Slot döneminin ilk transferi olursa taraftarlar bundan kesinlikle mutlu olacak gibi görünüyor.