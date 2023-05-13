Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Jürgen Klopp’un takımı orta sahasını Fransız futbolcuyla güçlendirmek istiyor.

Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Liverpool'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibi Real Madrid forması giyen Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni’yi transfer gündemine aldı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in de geçtiğimiz yaz transfer edilen genç oyuncuyu satmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

Modric ve Kroos'u kesemedi

El Nacional’de yer alan habere göre Real Madrid’in Antonio Rüdiger ile beraber geçtiğimiz yaz yaptığı iki transferden biri olan ve defansif orta saha mevkisinde oynayan Tchouameni, şu ana dek beklentilerin uzağında kaldı. Toni Kroos ve Luka Modric’in olduğu orta saha rotasyonunda kendisinden iki yaş küçük olan Eduardo Camavinga’nın da gerisinde kalan Tchouameni’nin gelecek sezon da 11 için formayı kapması zor görünüyor.

Real Madrid’in transfer etmek için Monaco’ya 80 milyon euro ödediği Tchouameni’yi elden çıkartmayı planladığı öne sürülürken, Jürgen Klopp da geçen sezon da çok istediği yıldız isim için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkan ve takımıyla 2028’e dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu dört asist yapmıştı.