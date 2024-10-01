Real Madrid, Aurelien Tchouameni’yi satmaya sıcak bakarken, Liverpool Fransız yıldızı transfer etmek için istekli.

Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Liverpool, Aurelien Tchouameni’yi 2025 yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçti. 2022 yılında Monaco’dan Real Madrid’e transfer olan Tchouameni, o dönemde Liverpool’un da ilgisini çekmiş ancak Fransız yıldız, Madrid’e gitmeyi tercih etmişti. Tchouameni, Le Parisien’e verdiği röportajda, “İlk ilgiyi Liverpool gösterdi, ancak Real Madrid devreye girdiğinde aklım hemen oraya kaydı” demişti.

Ancak yeni gelişmelere göre, Real Madrid, doğru teklif geldiği takdirde Tchouameni’yi satmaya hazır. İspanyol basınına göre, Real Madrid'in 80 milyon euro gibi bir bedelle oyuncuyu satabileceği belirtiliyor. Liverpool ise bu transfer için büyük bir yatırım yapmaya hazır.

Zubimendi olmadı

Liverpool, geçtiğimiz yaz Martin Zubimendi’yi kadrosuna katmak istemiş, ancak bu transferi gerçekleştirememişti. Tchouameni, Zubimendi’den daha çok defansif bir orta saha oyuncusu olarak biliniyor ve bu da Liverpool’un yeni transfer arayışları için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tchouameni, Real Madrid’e katıldığından bu yana takımın önemli isimlerinden biri oldu. İlk sezonunda 50 maçta forma giyen Fransız orta saha, bu süreçte UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Copa del Rey zaferleri yaşadı. Geçen sezon ise sakatlıklar nedeniyle zaman zaman savunmada da görev aldı.

Liverpool, Tchouameni transferi için harekete geçerken, Fransız yıldızın Real Madrid’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Tchouameni Liverpool’un yeni orta saha lideri olabilir.