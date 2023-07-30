Liverpool'un, Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi kiralamak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Liverpool, Mbappe'yi kiralamak için görüşmelere başladı

PSG, forvetini satmak istiyor

Mbappe, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti

NE OLDU? Mirror'a göre Liverpool ve PSG, Kylian Mbappe'nin olası bir kiralık transferi hakkında görüşmeler yapıyor. Önerilen anlaşmada Liverpool, bu kiralama için bir miktar ücret ödeyecek.

BÜYÜK RESİM: PSG, yeni bir kontrat imzalamayı reddeden Mbappe'yi bu yaz satmak istiyor. 24 yaşındaki Fransız, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den gelen büyük bir teklifi reddetti.

VE DAHA FAZLASI: Mbappe'nin PSG ile olan mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek ve kulüp, onun 2024'te Real Madrid'e serbest oyuncu olarak gideceğini kabullenmiş durumda. Fransız devi yine de bir çözüm bulmaya çalışıyor.

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MBAPPE'Yİ NE BEKLİYOR? Mbappe, Liverpool ve Jürgen Klopp'un hayranı ve muhtemelen 2024'te Real Madrid'e gitmeden önce Premier Lig'de oynama şansı kesinlikle ona çekici gelecek. Liverpool'un bu büyük maliyeti karşılayıp karşılayamayacağı ise henüz belli değil.