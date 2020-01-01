Liverpool, Premier Lig kupasını kaldırdı!

Premier Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu Liverpool, 30 yıllık hasretin ardından nihayet kupasına kavuştu.

Premier Lig'in 37. haftasında sahasında 'yi ağırlayan 5-3'lük skorla galibiyete ulaştı.

31. haftada 'ı 4-0 mağlup ettiği maçla beraber şampiyonluğunu ilân eden kırmızılar, bu sezon evinde oynadığı son maçın ardından Premier Lig kupasına kavuştu.

Jürgen Klopp ve öğrencileri, düzenlenen törende kulüp efsanesi Kenny Dalglish'in ellerinden Premier Lig kupasını alarak şampiyonluğunu kutladı.

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1992'de kurulan Premier Lig'e 30 senedir şampiyonluğa hasret olan Kırmızılar, Chelsea maçını da kazanarak son 3 sezoda ligde evinde oynadığı hiçbir maçı da kaybetmemiş oldu.