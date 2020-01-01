Liverpool, Premier Lig kupasını kaldırdı!
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Premier Lig'in 37. haftasında sahasında Chelsea'yi ağırlayan Liverpool 5-3'lük skorla galibiyete ulaştı.
31. haftada Crystal Palace'ı 4-0 mağlup ettiği maçla beraber şampiyonluğunu ilân eden kırmızılar, bu sezon evinde oynadığı son maçın ardından Premier Lig kupasına kavuştu.
Jürgen Klopp ve öğrencileri, düzenlenen törende kulüp efsanesi Kenny Dalglish'in ellerinden Premier Lig kupasını alarak şampiyonluğunu kutladı.
1992'de kurulan Premier Lig'e 30 senedir şampiyonluğa hasret olan Kırmızılar, Chelsea maçını da kazanarak son 3 sezoda ligde evinde oynadığı hiçbir maçı da kaybetmemiş oldu.