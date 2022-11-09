Jordan Henderson, Liverpool'da ilk günden beri eleştiri altında olduğunu ve bunların kulüpten ayrılana kadar devam edeceğini söyledi.

Anfield'a geldiğinden beri hakkında şüpheler vardı

Henderson ne olursa olsun sahaya odaklandı

Premier Lig'i kazanan ilk Liverpool kaptanı oldu

NE OLDU? Liverpool kaptanı, Anfield'daki performansının her zaman takdir edilmediğini düşünüyor. Ancak eleştirilere kulak asmak yerine işine odaklanmayı tercih ediyor.

NE SÖYLENDİ? "Henderson, Daily Mail'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bütün kariyerim böyle geçti. İnsanlar muhtemelen buraya geldiğim günden beri gitmemi istediler. Gerçekten. Yani ben gidene kadar bu değişmeyecek. Bu, oyunun bir parçası. Herkesin futbol hakkında farklı görüşleri var. Duyduğunuz bazı görüşler oldukça aşırı görünüyor ve bazen 'lanet olsun' diyebiliyorsunuz.

"Bütün bunlara dahil olmanın anlamı yok. Yaptığınız şeyi yapın. İşinize odaklanın. Olabileceğinizin en iyisi olmaya odaklanın, takıma mümkün olduğunca yardımcı olmaya odaklanın.

"Her zaman şüphelerim olmuştur. Ancak sonunda sahip olmayı tercih edeceğim bir noktaya geldim. Eğer şüphelerim olmasaydı yanlış bir şeyler olurdu."

BÜYÜK RESİM: Henderson, son 11 sezonu Liverpool'da geçirdi ve Steven Gerrard'ın 2015'te ayrılmasından bu yana kaptanın kol bandını takıyor. Bir Liverpool oyuncusu olarak Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

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