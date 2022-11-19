Liverpool orta sahası Fabinho: "Onları yere sereceğim!"

Liverpool'un Brezilyalı futbolcusu Fabinho, takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'ı eleştirenleri tehdit etti.

Liverpool ve İngiltere sağ beki Trent Alexander-Arnold, son dönemde yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve İngiliz sağ bekin, rakip hücumcuları savunma konusunda zayıf olduğunu söylendi.

Son olarak Manchester United'ın eski bek oyuncusu Gary Neville, eleştirisini bu ay tekrarladı ve bu durumun İngiltere'ye Dünya Kupası'na pahalıya mal olabileceğini belirtti.

Fabinho ise takım arkadaşını savunmaya geçti.

Ne söylendi?

Konu ile ilgili yorum yapan Fabinho, UOL'a şunları söyledi:

"Trent, Martinelli'yi inanılmaz bir şekilde savundu. Martinelli çok yetenekli bir çocuk, onu savunmak gerçekten zor. Eğer biri Trent'in savunma yapamayacağını söylerse bana gelebilir.

"Ben onları yere sereceğim, çünkü ben artık bu çocuğun (Arnold) ne yapması gerektiğini bilmiyorum!"

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Fabinho, 24 yaşındaki oyuncunun savunma yeteneğini çevreleyen tartışmalarla ilgili Arnold'ı savunan son kişi oldu. Kısa bir süre önce Liverpool Menajeri Jürgen Klopp da benzer bir tavır takınmış ve şunu söylemişti:

"Her zaman oradaydı, iyi savunma yaptı. Bu tartışmayı neden yaptığımızı bilmiyorum."

Arnold ve Fabinho'yu ne bekliyor?

Liverpool'un ikilisi bu ay Dünya Kupası'nda forma giyecek. Alexander-Arnold, İngiltere'nin 21 Kasım'da İran ile oynayacağı maçta forma giyecek.

Fabinho'nun Brezilya'sı ise 24 Kasım'da Sırbistan ile karşılaşacak.