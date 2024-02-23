Liverpool Mohamed Salah’ın yerini Wolverhampton’dan Pedro Neto transferiyle doldurmak istiyor

Jürgen Klopp’un yerine teknik direktör arayan Liverpool, Mohamed Salah’ın yerine de hücum oyuncusu arıyor.

Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool’un yeni sezonda Suudi Arabistan’da oynaması oldukça muhtemel olan Mohamed Salah’ın yerini doldurmak için arayışlara başladığı öne sürüldü. The Athletic’te yer alan haberde İngiliz ekibinin Salah’ın yerine Pedro Net ile ilgilendiği ve bu transfer için 80 milyon sterlinin gözden çıkartılması gerektiğini belirtti.

Wolverhampton forması giyen 23 yaşındaki Portekizli oyuncu bu sezon forma giydiği 19 Premier Lig karşılaşmasında sadece iki gol atarken, takım arkadaşlarına dokuz gol pası vermeyi başarmıştı.

Çok yönlü bir futbolcu

Hem her iki kanatta hem 10 numara pozisyonunda hem de santrfor olarak görev yapabilen Neto, hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesiyle takımlarına büyük bir taktiksel esneklik sunuyor.

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Braga altyapısından yetişen ve bir dönem Serie A’da Lazio forması da giyen Neto, İngiliz ekibine 2019 yazında 18.3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Üst düzey tekniği ve dribbling yeteneğiyle dikkat çeken genç futbolcu son dönemde gösterdiği performansla Portekiz Milli Takımı’nın hücum rotasyonunda önemli süreler almayı başarmıştı.