Liverpool, Mohamed Salah’ın geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle alternatif isimleri araştırmaya başladı.

Liverpool, Premier Lig’de liderliğe yükselerek sezona iyi bir başlangıç yaparken, Mohamed Salah’ın geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Liverpool, son maçında Wolves’u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi ve Manchester City’nin Newcastle United’a puan kaybetmesini değerlendirdi. Salah, Ibrahima Konate’nin açılış golüne ekleme yaparak galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Ancak, Salah’ın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor ve henüz yeni bir anlaşma imzalamış değil.

Caught Offside’ın haberine göre, Liverpool, Salah sonrası dönem için hazırlık yapıyor ve Bayern Münih’ten Leroy Sane ile Athletic Bilbao’dan Nico Williams gibi kanat oyuncularını yakından takip ediyor.

Listede genç yetenekler de var

Ayrıca, Newcastle United’ın genç yıldızı Anthony Gordon da listede bulunuyor, ancak Newcastle, Gordon’u yeni bir sözleşmeyle takımda tutmayı planlıyor. Newcastle, Haziran ayında Gordon’ı Liverpool’a 75 milyon pound karşılığında satmaya yakındı, ancak anlaşma gerçekleşmedi.

Liverpool, ayrıca Freiburg’un genç orta saha oyuncusu Merlin Rohl’ü de transfer listesine ekledi. Alman basınına göre, kulüp son aylarda 22 yaşındaki oyuncuyu izlemek için scoutlar gönderdi.

Freiburg ise, genç oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif ederek onu Ocak transfer döneminde kaybetme korkusunu gidermeye çalışıyor. Rohl, şu anda bir bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımı Premier Lig’de zirveye taşıyan bu güçlü başlangıca rağmen oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Slot, sezonun sadece altı maçının oynandığını ve gerçekçi bir lig tablosunun ancak 19 maç sonunda ortaya çıkacağını belirtti.