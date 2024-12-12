Liverpool Mohamed Salah'ın yerine geçecek ismi şimdiden belirledi

Liverpool, Mohamed Salah'ın belirsiz geleceği nedeniyle Brighton forması giyen Joao Pedro'yu transfer listesinde ilk sıraya koydu.

Liverpool'un, Brighton & Hove Albion forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Joao Pedro'yu 2025 yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya öncelik verdiği öğrenildi. UOL'ün haberine göre, Pedro'nun adı Liverpool ile anılırken, Manchester United da oyuncuyu yakından takip ediyor.

Joao Pedro'nun yükselişi

Joao Pedro, Temmuz 2023'te Watford’dan Brighton & Hove Albion’a 35 milyon euro karşılığında transfer olduğundan bu yana Premier Lig'in en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri haline geldi. Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde doğan genç forvet, futbol eğitimini Fluminense altyapısında aldı.

Watford'da geçirdiği üç yıl boyunca adını duyuran Pedro, özellikle son 18 ayda performansıyla dikkat çekti. Brighton'daki sakatlık sorunlarına rağmen 23 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de çıktığı dokuz maçta dört gol ve üç asist kaydetti.

Premier Lig'de transfer iddiası

Joao Pedro’nun etkileyici performansı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti. Liverpool, Brezilyalı oyuncuyu uzun süredir radarında tutuyor. Mohamed Salah'ın Anfield'deki geleceği belirsizliğini korurken, Pedro, Liverpool için önemli bir hedef olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Pedro’nun Darwin Nunez'in ayrılması durumunda merkez forvet rolü için de bir seçenek olabileceği belirtiliyor. Öte yandan, Manchester United da Marcus Rashford ve Joshua Zirkzee’nin geleceği konusundaki belirsizlikler nedeniyle Pedro'yu transfer listesinin üst sıralarına yerleştirdi.

Brighton’un talebi

Brighton & Hove Albion, geçtiğimiz yıl Pedro’yu transfer etmek için ödediği 35 milyon eurodan daha fazlasını talep edebilir. 2025 yaz transfer dönemi, 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kariyerinde bir dönüm noktası olabilir.

Liverpool’un, Pedro’yu transfer etmek için diğer rakipleriyle büyük bir mücadele vermesi bekleniyor.