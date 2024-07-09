Liverpool Mohamed Salah'ın transferi için 100 milyon euroluk bir risk aldı

Yeni sezonda Premier Lig'de rekabetçi olmak isteyen Liverpool Mısırlı yıldızını gelen tüm tekliflere rağmen satmayacak.

Jürgen Klopp'un ayrılmasının ardından yeni bir döneme başlayan Liverpool'da Mohamed Salah'ın, takımda kalacağı ve Suudi Pro Ligi'nden gelen tekliflerin reddedildiği öğrenildi.

Mısırlı yıldız oyuncu, artık takımda geçirdiği sürenin sonunda önemli bir karar verme aşamasına geldi. Kontratının son sezonuna girecek olan Salah böylece ya takımıyla yeni kontrat imzalayacak ya da gelecek yaz bedelsiz ayrılacak.

Öte yandan Liverpool'un eski forveti Emile Heskey, 888sport'a yaptığı açıklamada, Salah'ın 100 milyon euroluk tekliflere rağmen Liverpool'da kalmasının takım için olumlu bir işaret olduğunu belirtti.

En az 150 milyon euro

Heskey, "20'den fazla gol atan bir oyuncuyu nasıl değiştirebilirsiniz? Eğer bu seviyeyi koruyabiliyorsanız, onu tutarsınız. Onu bedavaya kaybetme riski var, ama bu kadar gol atan birini parayla değiştirmenin anlamı yok. Eğer 150 milyon euro olsaydı, kabul ederdim. Ama yine de istediğinizi alamama riski var. Onu değiştiremezsiniz. O garanti bir golcü. Zor bir karar, çünkü doğru kararı verememe riski var."

Salah, Liverpool'da kalmayı planlıyorsa, 2024-25 sezonunda rekabetçi kalmak için takım arkadaşlarından destek alması gerekecek. Özellikle Darwin Nunez'in 20 gol atan bir yıldız olması gerektiğini belirten Heskey bu duruma da değinirken, "Nunez'in daha fazla katkı yapması gerekiyor. 20 gol olması gerekmiyor, ama 15-20 gol atan birisi olmalı. Belki bir orta saha oyuncusu da bu sayıya ulaşmalı. Dominik Szoboszlai bu potansiyele sahip görünüyor" dedi.

Klopp'suz Yeni Bir Dönem

Öte yandan Arne Slot'un ilk sezonundaki beklentileri de masaya yatıran Heskey, "Liverpool taraftarı olarak, benim için önemli olan şey çökmemek. İlk dörde girmek, felsefeyi görmek. Klopp artık yok, tamamen değişiklik. Felsefeyi görmek önemli. İlk dört benim için başarı olurdu" şeklinde konuştu.