Alman menajer, "Benim işim sadece güneşin parladığı günlerde Liverpool'da olmak değil. Güneş battığında da burada olmak" dedi.

Liverpool'un Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Jürgen Klopp'a, takımının düşüşe geçmesinden korkup korkmadığı soruldu.

Kırmızılar, cumartesi günü Leeds United'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe daha aldı.

Alman menajer, yorgun olmadığını ve performansının sezon sonunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ne söylendi?

Klopp, Napoli maçı öncesinde gazetecilere şunları söyledi:

"Bence başarı/başarısızlık kararı sezonun ilerleyen zamanlarında ya da belki sonunda verilmeli. Şu anda takımı veya kadroyu yargılamanın yüzde yüz adil olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam takım olarak hiç çalışamadık.

"Benim işim sadece güneşin parladığı günlerde Liverpool'da olmak değil. Güneş battığında, en karanlık ve zor dönemde de burada olmak.

"Sakatlıklar hiçbir zaman bitmedi, ancak biz savaşmayı bırakmayacağız. Hiçbir şey okumadım ama muhtemelen şimdi yargılanıyorum. Bu kesinlikle iyi.

"İnsanlar bana bakıyor ve 'yorgun görünüyor' diyorlar. Ancak değilim, ben bu bahaneyi söyleyemem."

Klopp'un bu yorumunun ardından sosyal medyada Alman menajerin sözleri Şenol Güneş'in cümleleri ile karşılaştırıldı.

Alman menajerin, geçtiğimiz günlerde, "Güneş çıkınca yıldızlar kaybolur" diyen Şenol Güneş akımına uyduğuna dair espriler yapıldı.

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Liverpool şu anda 12 maçın ardından Premier Lig tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise geçen hafta Ajax'ı yenerek gruptan çıktılar.