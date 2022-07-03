Genç yıldızının yeteneklerine inanan Alman menajer, onu dört gözle bekliyor.

Jurgen Klopp, Kırmızılar'a 10 milyon Dolar'a mal olan yetenekli gencin bir stadyumu ayağa kaldırma yeteneğine sahip olduğunu kabul etmesine rağmen, Liverpool'un yeni çocuğu Fabio Carvalho'ya sabır çağrısında bulunuyor.

19 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Fulham'dan Anfield'a olan transferini resmen tamamladı ve GOAL, bu duyurudan bir ay önce bir anlaşmanın kabul edildiğini doğruladı.

Carvalho'dan beklentisi epey fazla olan Alman menajer, oyunucunun tüm potansiyelini ortaya çıkarması için sabır gösterilmesi gerektiğine inanıyor.

Carvalho, Liverpool'un yıldızı olacak mı?

Klopp, Liverpool'un resmi internet sitesine, Kırmızılar'ın neden genç oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiğini ve neden sadık bir taraftar kitlesini heyecanlandırması gereken bir oyuncu olduğunu anlattı: "Sonunda Fabio'yu ağırlamak ve onu taraftarlarımıza düzgün bir şekilde tanıtmak harika.

"O, ne yetenek ama ... Değil mi? Bir stadyumu ayağa kaldırabilecek bir oyuncu. Performansına kişiliğini koyuyor, kendine güveniyor ve topla maceracı davranıyor. Her şeyin gerçekleşmesini istiyor.

"Kesinlikle çok yönlü bir oyuncu. Yaratıcılığı ve dinamizmi ile hücumda büyük bir tehdit oluşturuyor.

"Geçen yıl Fulham için harika bir sezondu ve Fabio, bunun sonucunda elde ettiği bireysel takdiri kazanandı.

“Aslında söylemeye gerek yok, ama elbette sabra ihtiyacı olacağını herkese hatırlatmaya değer. Bu bir adım, ama yapabileceğinden fazlasını bildiğimiz bir adım, bu yüzden onu Liverpool'a transfer etmek için bu kadar uzun süre hevesliydik.

“Burada öğrenmek ve gelişmek için mükemmel bir ortamı var. Futbolun, en iyi hocalarıyla dolu bir soyunma odası var, bu durum onun takıma uyum sağlamasına yardım edecek.

"Fabio profilindeki bir oyuncu, gelişme, öğrenme ve daha fazla ilerlemek için gerekli alanları bulacak. Onunla çalışmayı ve onu kırmızı formayla görmeyi dört gözle bekliyorum."

Liverpool, Carvalho'yu neden transfer etti?

Carvalho, Anfield'da beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve Liverpool'un 28 numaralı formasını giyecek.

Fulham'da Championship'i kasıp kavurduktan sonra onu transfer etmek isteyen takımlar ciddi bir yarışa girdi. Ancak, o Liverpool'da beklentileri karşılamayı umuyor.

Geçen sezon Championship'te 8 asist yaparken 10 gol kaydetti.

Hızlı ayakları ve istekliliği, onu Liverpool taraftarlarına sevdirecek gibi görünüyor.

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Ayrıca, Fulham'ın eski yıldızı Harvey Elliott ile birlikte oynama şansı bulması onun için ekstra bir fırsat olacak.

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