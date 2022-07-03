İspanyol ekibi, ekonomik olarak kısıtlanmasına rağmen futbolcular için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Joan Laporta, Robert Lewandowski'nin Camp Nou'ya transfer olmaya bu kadar hevesli olmasından Barcelona'nın gurur duyduğunu, ancak henüz bir anlaşma yapılmadığını söyledi.

La Liga devinin, bir transfer tartışmasına sürüklenmek konusunda isteksiz olduğunu da ekledi.

Barcelona, Bayern Münih'in Polonyalı golcüyle ilgilendiğini gizlemedi ve 33 yaşındaki yıldızın bu yaz İspanya'ya gitmek istediğini belirtti.

Öte yandan, Bundesliga şampiyonu anlaşılır bir şekilde efsanevi golcüden ayrılma konusunda isteksiz ve özellikle Lewandowski'nin 12 ay daha sözleşmesi olması transferle ilgili çeşitli tartışmaların yaşanmasına sebep oluyor.

Lewandowski, Bayern'den Barcelona'ya gidecek mi?

GOAL, mart ayında Lewandowski'nin Allianz Arena'da geleceği hakkında ciddi sorunlar olduğunda Barcelona için bir hedef haline geldiğini öğrenmişti.

Yine de o zamanlar hiçbir anlaşma yapılmadı ve şimdi başka bir transfer penceresi açıkken bu durum devam ediyor.

Barça, oyuncunun da çok istediği bu transferi yapma konusunda istekli olmaya devam ediyor, ancak Laporta, bir anlaşmanın yapılması için olası bir tarih vermekten kaçınıyor.

Uzun süredir gerçekleşmesi beklenen transfer hakkında bir güncelleme istendiğinde gazetecilere şunları söyledi:

“Lewandowski, Bayern'in oyuncusu ve bu konuda temkinli kalmayı tercih ediyorum.

"Barcelona'ya gelmek istediği için ona teşekkür ediyoruz ve bundan dolayı gurur duyuyoruz."

Barcelona başka kimlerle ilgileniyor?

Barça, Lewandowski transferinin sonuçlanmasını beklerken Leeds'in kanat oyuncusu Raphinha için de uzun süreli takibinin olumlu bir sonuca varacağını umuyor.

Brezilyalı futbolcu Arsenal ve Chelsea ile de bağlantılı, ancak o, İspanya'ya gitmeye kararlı görünüyor.

Laporta bu transfer hakkında ise şunları söyledi:

“Leeds ile konuştuk ve onların güceneceklerini sanmıyorum. İletişimimiz var.

"Olan şu ki, Raphinha'yı isteyen başka kulüpler var ve tekliflerini yapıyorlar."

Dembele Camp Nou'da kalabilir mi?

Barça, Ousmane Dembele'nin sözleşmesinin son bulmasıyla hücum bölgesine yeni oyuncular bakmaya başladı.

Fransız futbolcu, teknik olarak serbest oyuncu durumunda bulunuyor ancak Laporta 25 yaşındaki forvetle yeni şartlar üzerinde bir sözleşme imzalanabileceğine inanıyor.

Birkaç yenileme teklifini reddeden oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Onun için verdiğimiz teklifi kabul ederse kalacak.

"Hiçbir şey için zaman sınırı koymadık."

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