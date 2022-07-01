Arjantinli oyuncu, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden birisi olarak iki dev kulübü peşinden koşturuyor.

Manchester United, Arsenal ile zorlu bir transfer yarışına girmeye hazırlanıyor. Premier Lig'in iki dev ekibi, Ajax'ın pivotu için transfer hamlesi yapma amacında.

Kırmızı Şeytanlar, son günlerde Topçular'ın da istediği oyuncuyu yakın takibe alarak Martinez için girişimlerini hızlandırdı.

United, Erik ten Hag'ın da ısrarla istediği ve Amsterdam'dan tanıdığı oyuncuyu Old Trafford'a getirmeye kararlı görünüyor.

Ten Hag, şimdiden United menajeri olarak ilk imzasını attırmaya hazırlanırken Feyenoord'dan sol bek Tyrell Malacia ve Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong da haftalarca süren müzakerelerin ardından Manchester'a gelmeye sıcak bakıyor.

Martinez transfer yarışını kim kazanacak?

Arsenal, Martinez için şimdiden iki teklif verdi ve Mikel Arteta, 24 yaşındaki için oyuncu için yarışa liderlik ettiğine inanıyor.

Ancak United, öncelikli transfer hedefi olan De Jong'a odaklanırken gelişmelerden haberdar edilmesini istemişti.

Arsenal'in oyuncu için en son teklifi yaklaşık 35 milyon Sterlin artı bazı bonuslar şeklinde.

United ise şu anda görüşmelerin biraz dışında bulunsa da Ajax'ın nabzını ölçmek için doğru anı kolluyor. İki dev ekip, yıldız oyuncuyu transfer etmek için tüm kozlarını oynayacak.

Öte yandan bu hafta Malacia için Lyon'a 13 milyon Sterlin'lik bir teklif veren United, transfer listesindeki oyuncular için ince eleyip sık dokuyor.

Lyon, United'ın transfer etmek istediği 22 yaşındaki oyuncuyla son ana kadar sözleşme imzalayacaklarını düşünüyordu.

Ten Hag ayrıca, savunmasının kalbini de güçlendirmeyi planlıyor, Eric Bailly ve Phil Jones'un bu yaz ayrılmasına izin verilecek.

Malacia anlaşması ne zaman yapılacak?

22 yaşındaki oyuncunun temsilcileri nedeniyle Kırmızı Şeytanlar bu transferi hızlı bir şekilde bitiremedi ve giderek karmaşık bir hale geldi.

Malacia, De Jong'ın da menajeri olan Ali Dursun ile çalışıyor, ancak oyuncunun babasının bu anlaşmada aracılık yaptığına inanılıyor.

Bu detayların çözülmesiyle transfer yakın zamanda tamamlanacak ve sözleşme imzalanacak.

Kulüpler performansla ilgili eklentilerin boyutu üzerine pazarlık ederken United'ın, De Jong için Barça ile yaptığı müzakereleri hiçbir şekilde etkilemeyecek.

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