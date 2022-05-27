Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, takımını motive etmek için Cristiano Ronaldo markalı iç çamaşırı giyiyor

Klopp, normalde karşılaşmalara onunla özdeşleşen eşofmanla çıkarken 2018 finalinde totem olsun diye pantolon giymişti.

Liverpool ve Real Madrid Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Liverpool menajeri Jurgen Klopp, takımını kupaya ilginç bir yöntemle motive ediyor.

Alman menajer, Cristiano Ronaldo markalı iç çamaşırı giyerek takımını motive etmeye çalıştı.

Klopp, normalde karşılaşmalara onunla özdeşleşen eşofmanla çıkarken 2018 finalinde totem olsun diye pantolon giymişti.

Liverpool, Kiev'deki finali 3-1 kaybetti. Bunun üzerine Jurgen Klopp, Paris'teki finale yeni bir totemle hazırlanıyor.

Eski Liverpool orta saha oyuncusu Gini Wijnaldum, daha önce Klopp'un olağandışı maç öncesi kıyafetlerinin hikayesini paylaşmıştı. O zamanlar Ronaldo hala Real Madrid'in en önemli yıldızıydı.

Wijnaldum, The Athletic'e şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırını giydiğini gördük. Bu gerçekten buzları kırdı. Genellikle bu durumlarda herkes ciddi ve konsantredir. Ama rahatladık ve bu duruma çok güldük.

"Bunun gibi yüzlerce şaka yaptı. Menajerinizin gerçekten kendinden emin ve rahat olduğunu görürseniz, oyuncular üzerinde etkisi olacaktır. O, oyuncular için bu konularda bir baba figürü. Şakaları ve vücut diliyle oyuncuların üzerindeki baskıyı kaldırıyor.”

Klopp ne söyledi?

Klopp'un başka tuhaf maç öncesi planları olup olmadığını göreceğiz. Alman menajer, Liverpool'un 2018 yenilgisinden sonra bir 'intikam görevi' için Paris'e gittiği yönündeki iddiaları reddetti.

UEFA medyasına şunları söyledi: "Onlarla oynadık, kaybettik. Kendine nasıl bir tepki göstermek istersin? İşin eğlenceli yanı, Kiev'de 2018'de Madrid'e karşı oynadık ama 2019'da Madrid'de kazandık. Farklı bir stadyumdu ve şimdi tekrar Madrid ile oynuyoruz. Yani, açıkçası, Şampiyonlar Ligi finalinde olduğumuzda, Madrid her zaman bir şekilde işin içinde olur.

"Kesinlikle işleri yoluna koymak istediğimiz hissi var, ama ana düşünce bu olamaz. İntikam gibi bir düşüncemiz yok. Bu tür şeyler böyle olmuyor. Bu biz değiliz. Finale farklı bir şekilde geldik. O yüzden kendi oyunumuzu oynamalıyız.

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