YORUM | 'Asla orta saha oyuncusu olmadı' - Liverpool yıldızı Fabinho'nun unutulmuş Real Madrid dönemi

Brezilyalı milli oyuncu, Monaco ve Liverpool'dan önce 2012-13 sezonunu Real Madrid'in 'B' takımı Castilla'da geçirdi.

Geriye dönüp baktığımda, bir 'B' takımıydı.

Alvaro Morata forvet ve Jese Rodriguez yardımcı forvetti. Denis Cheryshev sol kanatta oynuyordu. Lucas Vazquez ise sağ kanattaydı.

Ortada Omar Mascarell, Borja Garcia ve Casemiro yer alıyordu. Nacho ve Diego Llorente ise savunmadaki isimlerdi.

Evet, Real Madrid Castilla'nın 2012-13 sınıfı oldukça özeldi. Çoğu, Avrupa çapında yıldız oldu.

Ve bu hafta sonu Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyollar belki de aralarındaki en iyi mezunla karşılaşacaklar.

Fabinho, Madrid'e ilk geldiğinde henüz 18 yaşındaydı. Uzun boylu, sıska bir bek oyuncusuydu. Fluminense'de tek bir A takım maçına dahi çıkmamıştı.

Portekiz'in kuzeyindeki mütevazı bir kulüp olan Rio Ave, onu transfer etmişti. Eski Wolves ve Tottenham menajeri Nuno Espirito Santo onların menajerliğini yaparken, şimdi dünyanın en iyi iki kalecisi olan Jan Oblak ve Ederson, bir zamanlar Manchester United'ın Bebe'si ile birlikte kadrodaydı.

Genç Fabinho onlarla kısa bir süre antrenman yapacaktı, ancak hemen Castilla'ya kiralanacaktı. Hepsi, en çok Cristiano Ronaldo ve tabii ki Jose Mourinho gibi isimlerle ilişkilendirilen süper menajer Jorge Mendes'in büyük planının bir parçasıydı.

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Mourinho o sırada Real Madrid'in teknik direktörüydü ve Ronaldo takımın yıldızıydı. Bu arada Fabinho, 'B' takımına küçük bir tantana ile geldi. Bilinmeyen ve denenmemiş... Mendes'in birçok kumarından biriydi.

Alberto Toril, o sezon Castilla'nın antrenörüydü ve Fabinho'yu sevgiyle hatırlıyor.

GOAL'e “Çok utangaçtı, ancak bir oyuncu olarak potansiyelini hemen görebiliyordunuz” dedi.

“Geldiğinde, olduğu futbolcu türü için biraz garip bir pozisyondaydı. 1.90 boyundaydı ama sağ bekti, bu alışılmadık bir şey değil mi?

"Ara sıra stoper olarak oynadı ama asla orta saha oyuncusu olmadı. O zamanlar orta saha oyuncusu olarak görülmüyordu, ancak gelecekte en iyi pozisyonunun nerede olacağından emin değildik."

Fabinho o sezon Castilla formasıyla 30 maça çıkacaktı. Mayıs 2013'te Malaga karşısında 14 dakika oynadı ve Angel Di Maria'ya Santiago Bernabeu'da 6-2'lik galibiyette asist yaptı.

Toril, "Mourinho ve teknik ekibi ona çok saygı duyuyordu" diyor. “Her zaman gelişimi konusunda çok dikkatliydiler. Sık sık A takımla antrenmanlara katıldı.”

Daha sonra İspanya ikinci liginde Elche'yi yönetecek ve şimdi Real'in Femenino takımına hocalık yapacak olan Toril, Fabinho'nun oyun anlayışının yanı sıra kişiliği ve teknik özelliklerinden özellikle etkilendiğini hatırlıyor.

“Öğrenmeye hevesliydi” diyor. "Topla her zaman iyi kararlar verdi. Sezon ilerledikçe kendine olan güveninin arttığını görebiliyordunuz.

"Takım arkadaşları onu çok severdi. Morata, Nacho, Casemiro, Lucas Vazquez, Jese gibi harika oyuncularla iyi uyum sağladı. O zamanlar çok genç oyunculardı ama çok hazırlıklıydılar.

"Davranışları her zaman iyi bir seviyedeydi. Çok tutarlı, dikkatli ve cömertti. Çok iyi maçlar çıkardı."

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Castilla, o sezon Segunda Division'da Rafinha, Gerard Deulofeu, Sergi Roberto ve Alex Grimaldo gibi bir Barcelona B takımının hemen önünde sekizinci oldu. Kazandıkları kadar (17) maç kaybetmelerine rağmen, 80 golle ligin en golcü takımı oldular.

Casemiro, Nacho ve Vazquez hala kulüpte yer alırken Fabinho'nun kariyeri başka bir yere gitti.

Mendes; Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Ricardo Carvalho ve daha sonra Bernardo Silva'yı da içeren müşterileriyle Ligue 1 kulübünü doldurmaya başladığında, 2013 yazında Monaco'ya katıldı.

Gelişimi Fransa'da hızlandı, ancak yine ağırlıklı olarak başlangıçta bir bek olarak görüldü. Ancak daha sonra, 20'li yaşlarının ortalarına doğru, bir tutucu orta saha oyuncusu olarak ortaya çıktı. O zamandan beri, pozisyonunun en iyilerinden biri haline geldi.

Toril, "Evrimi olağanüstüydü" diyor. "Her zaman harika durumdaydı ama gençti ve gelişmek zorundaydı.

Castilla için oynadığında Casemiro o pozisyonda oynadı, bu yüzden gelişmek için başka bir yere gitmesi gerekiyordu.

"O birinci sınıf bir oyuncu. Harika bir fiziksel kapasitesi var ve bunu sahada çok iyi kullanıyor. Topa sahip olma konusunda çok iyi, her zaman sadece birkaç dokunuşla iyi kararlar veriyor.

"Taktik olarak çok ilginç bir oyuncu. Çok rekabetçi ve kazanan bir zihniyete sahip. Ona hocalık yapmak bir zevkti.”

Fabinho, Real Madrid ile son Şampiyonlar Ligi finalinin hemen ardından Liverpool'a geldi ve 2018'de Liverpool'un Kiev'deki yenilgisinden sonraki 48 saat içinde Monaco'dan 40 milyon £ (52 milyon $) karşılığında takıma katıldı.

O zamandan beri, Jurgen Klopp'un yanında bir Avrupa, Dünya ve Premier Lig şampiyonu oldu ve bu süreçte kendisini dünyanın önde gelen orta saha oyuncularından biri haline getirdi.

Bu hafta sonu Liverpool yedinci Avrupa Kupası'nı kazanmaya çalışırken kilit bir oyuncu olması muhtemel.

Sıska bir sağ bek için fena değil, ha?